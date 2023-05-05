«ارسم ضحكة».. نشاط وطنى جديد لـ طلبة إكليريكية دير المحرق (صور)

جدة - نرمين السيد - جاءت الزيارة تحت عنوان "ارسم ضحكة"، ضمن فعاليات التدريب العملى الذى نظمته الكلية تحت عنوان "يوم_ف_السما" لزيادة الوعى الوطنى الخدمى لدى أبنائها الطلبة. وشارك فى الزيارة، الأب القس الراهب أرسانى المحرقى، المشرف الروحى ووكيل الكلية؛ حيث قدم الطلبة الهدايا والألعاب، وكلمات الأمل والإيمان بيد الله الشافية، ونشروا الفرح والبهجة لدى الأطفال.

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