نابولى يتوج رسميًا بلقب الدورى الإيطالى للمرة الثالثة فى تاريخه

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 مايو 2023 04:36 صباحاً - توج فريق نابولي بلقب الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2022-2023 إثر تعادله الإيجابي أمام نظيره أودينيزي بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب فريولى ضمن منافسات الجولة 33 من الكالتشيو.

جاءا هدفا المباراة عن طريق كل من اللاعب ساندي لوفريتش في الدقيقة 13 لصالح أودينيزي، بينما سجل هدف نابولي النجم النيجيري فيكتور أوسيمين في الدقيقة 52.

ونجح فيكتور أوسيمين في معادلة أهداف النجم العالمي جورج ويا كأكثر لاعب تسجيلاً في الدوري الإيطالي بواقع 46 هدفاً.

كما أصبح فيكتور أوسيمين أول لاعب أفريقي في التاريخ يسجل 22 هدفًأ في موسم واحد بالدوري الإيطالي متخطياً النجم الكاميروني صامويل ايتو.

ويتربع نابولى على عرش قمة ترتيب الدورى الإيطالى والمركز الأول برصيد 80 نقطة جمعها من الفوز فى 25 مباراة والتعادل في 5 وخسارة 3 لقاءات وتسجيل 69 هدفاً وتلقي 23 هدف.

وتوج نادي نابولي بلقب الدورى الإيطالى، للمرة الأولى بتاريخه فى القرن الحالي، بعدما فاز بلقبيه السابقين فى المسابقة عامي 1987 و1990.

وبات التتويج اليوم هو الأول قبل عدة جولات من نهاية الموسم، بعدما حسم لقب 1990 في الجولة الأخيرة، وحسم لقب 1987 في الجولة قبل الأخيرة.

وفتح نابولي استاد دييجو أرماندو مارادونا أمام الجماهير لحضور البث المباشر لمباراة الفريق خارج أرضه أمام أودينيزي حيث عمت الفرحة جنبات الاستاد الذي امتلئ عن آخره بالداخل والخارج.

ورافق نابولي أكثر من 10 آلاف مشجع في شمال شرق إيطاليا لحضور المباراة وتدفق مئات الآلاف من مشجعي الفريق على وسط المدينة الساحلية بجنوب إيطاليا.

وأصبح اللقب الإيطالي ولأول مرة منذ 22 سنة من فريق خارج الثلاثة الكبار، يوفنتوس وإنتر وميلان، منذ تتويج روما في 2001.

وجاء تشكيل نابولي كالتالي:

"ميريت، دي لورنزو، رحماني، مينجاي، أوليفيرا، أنجويسا، لوبوتكا، ندومبيلي، إلماس، أوسيمين، كفاراتسخيليا.

أودينيزي ضد نابولي

أودينيزي ضد نابولي

أودينيزي ضد نابولي

أودينيزي ضد نابولي

أودينيزي ضد نابولي

أودينيزي ضد نابولي

أودينيزي ضد نابولي

أودينيزي ضد نابولي

أودينيزي ضد نابولي