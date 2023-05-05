تحذير عاجل من الأرصاد بشأن ظاهرة تصل إلى القاهرة الكبرى اليوم

جدة - نرمين السيد - ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

ويسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون مائلا للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد من وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والصحراء الغربية وسيناء ومدن القناة وشمال محافظة البحر الاحمر والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأشارت إلى سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من السلوم - مطروح تمتد خفيفة إلى مناطق من الإسكندرية، وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

ولفتت إلى أن حالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين وربع المتر والرياح السطحية شمالية غربية، بينما تكون حالة البحرالأحمر معتدلة، وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.