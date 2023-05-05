أهم الأخبار المتوقعة اليوم الحمعة 5 مايو 2023

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تفتتح وزارة الأوقاف، ستة مساجد، منها 5 مساجد جديدة، أو إحلال وتجديد، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا.

واشنطن

يلتقى وزير الدفاع البولندى ماريوس بلاشتشاك مع نظيره الأمريكى لويد أوستن فى واشنطن من أجل مناقشة التعاون العسكرى البولندى- الأمريكى وأمن الجناح الشرقى لحلف الناتو بالإضافة إلى التواجد العسكرى الأمريكى فى بولندا.

موسكو

تعقد روسيا جلسة مشاورات مع الأمم المتحدة حول تنفيذ "صفقة الحبوب".

الكويت

يُفتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتى، حتى نهاية يوم 14 من شهر مايو الجارى.

أبوظبى

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مع منافسه بيراميدز، على استاد محمد بن زايد على بطولة كأس السوبر المصرى، لنسخة الموسم الماضى "2021-2022".

الإسكندرية

ينظم مركز الجيزويت الثقافى، ندوة لمناقشة رواية "ملذات طوكيو" للكاتب اليابانى دوريان سوكيغاوا، وذلك بمقر المركز شرق الإسكندرية.