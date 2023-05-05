جولة الرئيس السيسى بالأكاديمية العسكرية تتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - فمن جانبها، كتبت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان "القوات المسلحة تحمى الحدود وتسهم فى التنمية.. الرئيس يناقش التطورات الإقليمية والدولية وحماية الأمن القومى مع كبار قادة الجيش" أن الرئيس السيسى أشاد خلال اجتماعه مع الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، فى مقر القيادة الإستراتيجية - بالجهود التى تبذلها القوات المسلحة فى جميع المهام الموكلة إليها، والدور الذى تقوم به فى حماية حدود الدولة ضد جميع العدائيات والتهديدات المحتملة، فضلا عن إسهامها فى دعم مقومات التنمية، وإنجاز المشروعات القومية العملاقة، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وأوضحت الصحيفة أن الاجتماع تناول مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة، وجهودها فى حماية الأمن القومى المصرى على جميع الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، كما تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومى فى ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة.

كما قد قام الرئيس السيسى بجولة تفقدية أمس بالأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من المنشآت بمقر القيادة الإستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتحت عنوان "تحديث شامل للجهاز الإدارى المصرى، الرئيس يطلع على الموقف التنفيذى لانتقال الحكومة إلى العاصمة الجديدة".

وذكرت (الأهرام) أن الرئيس السيسى وجه خلال اجتماعه، بمقر القيادة الاستراتيجية فى العاصمة الإدارية الجديدة، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة - باستمرار العمل فى اتجاه أن يكون انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أساسا متينا للتحديث الشامل للجهاز الإدارى المصرى، على نحو يتسم بالحوكمة والرقمنة، مع الاهتمام بالتطوير المؤسسى، وانتقاء أكفأ العناصر فى جميع المؤسسات، وتأهيلها وتدريبها مهنيا وفنيا وشخصيا، فى إطار منظومة تدريبية متكاملة وجادة، وبحيث يتحقق أقصى استغلال واستفادة، من البنية التحتية والتكنولوجية والمعلوماتية المتطورة، التى تم تشييدها فى العاصمة الجديدة، وبما يتوافق مع مسار الدولة فى التنمية الشاملة، الذى يقوم على تحديث البنية التحتية وتعظيم الإمكانات البشرية بالتوازى، وذلك فى الإطار العام لبناء وتطوير الدولة المصرية على نحو مستدام.

ونقلت عن المتحدث باسم الرئاسة المستشار أحمد فهمى، القول:"إن الرئيس أطلع، خلال الاجتماع، على الموقف التنفيذى لانتقال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى ضوء بدء الانتقال الفعلى لمجلس الوزراء وعدد من الوزارات والقطاعات للعاصمة، حيث وصل عددها إلى 14 وزارة وجهة حكومية، بينما تستعد بقية الوزارات والهيئات للانتقال خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وفى الشأن الحكومى.. كتبت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان "رئيس الوزراء: حريصون على توطيد جسور الثقة بين الحكومة والمواطنين" أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، تابع حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال أبريل الماضى، من خلال تقرير مفصل أعده الدكتور طارق الرفاعى، مدير المنظومة.

وأفادت بأن رئيس الوزراء أكد حرص الحكومة على توطيد جسور الثقة بينها وبين المواطنين، من خلال تحقيق تواصل دائم وفعال لتلقى الشكاوى ورصدها، عن طريق منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، والعمل على حلها وتقويض أسبابها.

وتحت عنوان "شكرى يجرى اتصالات هاتفية مع نظرائه بـ 6 دول عربية.. اجتماع استثنائى لوزراء الخارجية العرب حول السودان وسوريا - الأحد" ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن وزير الخارجية سامح شكرى أجرى اتصالات هاتفية مع كل من وزير خارجية السودان على الصادق ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدى، ووزير خارجية جيبوتى محمود على يوسف ووزير خارجية كينيا ألفريد موتوا.

ونقلت (الجمهورية) عن المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، القول:"إن الاتصالات مع الوزراء العرب تأتى فى إطار التشاور وتنسيق المواقف والإعداد للاجتماع الاستثنائى لوزراء الخارجية العرب حول كل من السودان سوريا والمقرر عقده يوم الأحد المقبل.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، عن أن الاتصال مع وزير خارجية كينيا جاء فى إطار التشاور والتنسيق اتصالا بالأزمة السودانية، خاصة فيما يتعلق بجهود وقف إطلاق النار وسبل تعزيز ودعم نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء فى السودان، كما تناول الاتصال أيضا تنسيق جهود حل الأزمة فى الأطر العربية والأفريقية ومع تجمع الإيجاد ودول جوار السودان.

وتحت عنوان "مصر تتسلم الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب، شكرى:(القاهرة) واجهت الظاهرة بإجراءات اقتصادية واجتماعية وأمنية"، نشرت (الجمهورية) أن وزير الخارجية أعلن تسلم مصر رسميا الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب خلفا للمغرب، وذلك فى الكلمة التى ألقاها خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للمنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب فى دورته الحادية والعشرين، والذى يعقد لأول مرة فى (القاهرة).

من جهتها، نشرت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان "أعضاء البرلمان يشيدون بأولى جلسات الحوار الوطنى: كلمة الرئيس السيسى وضعت خارطة طريق أمام جميع القوى السياسية" أن عددا من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ أشادوا بانطلاق أولى جلسات الحوار الوطنى الأول، مؤكدين أنها جاءت فى التوقيت المناسب، فى ظل التحديات الكبيرة التى تواجه العالم أجمع والدولة المصرية، داعين إلى تكاتف جميع القوى السياسية والحزبية ومؤسسات الدولة للعبور من الأزمة الاقتصادية الحالية، وأوضح النواب أن المشهد بكل تفاصيله يؤكد أن هناك رغبة من الجميع فى إنجاح الحوار، من خلال الوصول إلى صياغة لأولويات العمل الوطنى للدولة المصرية خلال السنوات المقبل.

وفى الشأن العربى.. وتحت عنوان "3 شهداء فلسطينيين فى غارة إسرائيلية على نابلس" نقلت (الجمهورية) عن وزارة الصحة الفلسطينية، أن ثلاثة فلسطينيين قتلوا برصاص القوات الإسرائيلية فى مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة؛ فيما قالت إسرائيل أن اثنين منهم نفذا الهجوم المسلح على سيارة مستوطنين قرب مستوطنة حمرا فى غور الأردن فى شهر أبريل الماضى، والذى أسفر عن مصرع ثلاث مستوطنات.

عالميا.. وتحت عنوان "هجوم الكرملين.. بين اتهامات (موسكو) ونفى (واشنطن) ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الكرملين اتهم الولايات المتحدة بالوقوف وراء الهجوم على مقر المجمع الرئاسى فى (موسكو) قائلا:"إن القرارات بشأن هذه الأفعال الإرهابية تتخذ فى (واشنطن) وأن أوكرانيا ليست إلا أداة تنفيذ، بينما نفى متحدث باسم البيت الأبيض الاتهامات الروسية بضلوع (واشنطن) فى الهجوم على الكرملين، مشددا على أن بلاده لا تشجع أو تمكن أوكرانيا من شن هجمات خارج حدودها.