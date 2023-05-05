نيابة عن السيسى.. مدبولى يشارك فى مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث

جدة - نرمين السيد - وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، ملكًا للمملكة المتحدة.





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