رياح وانخفاض فى الحرارة.. تفاصيل الطقس فى 6 أيام مقبلة

جدة - نرمين السيد - وذكرت على صفحتها الرسمية على فيسبوك كل التفاصيل والظواهر المتوقعة، مشيرة إلى انخفاض درجات الحرارة، خلال الأيام المقبلة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود اليوم الجمعة، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

ويسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون مائلا للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويتوقع الخبراء، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والاتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والصحراء الغربية وسيناء ومدن القناة وشمال محافظة البحر الاحمر والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد إلى سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من السلوم - مطروح تمتد خفيفة إلى مناطق من الاسكندرية - شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين وربع المتر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحرالاحمر تكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.