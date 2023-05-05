نشاط الرئيس فى أسبوع.. اجتماع مع قادة القوات المسلحة ولقاء بأعضاء الكونجرس

جدة - نرمين السيد - ومطلع الأسبوع الماضى، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، جولة تفقدية موسعة بالقاهرة، لمتابعة الجهود الجارية لإنشاء عدد من أسواق نصف الجملة، فى إطار حرص الدولة على ضبط وتنظيم الأسواق والأسعار والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقصر الاتحادية "فوميو كيشيدا"، رئيس وزراء اليابان.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مباحثات القمة المصرية اليابانية شهدت الاتفاق على "ترفيع العلاقات بين مصر واليابان إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية"، كتتويج لمسيرة ممتدة من العلاقات التاريخية المتجددة بين البلدين الصديقين.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائى المشترك بين البلدين، خاصةً فى مجالات الاستثمار والتجارة، والتعليم، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والطاقة المتجددة، وكذلك المتحف المصرى الكبير، الذى يعد علامة بارزة على التعاون التنموى المثمر بين الدولتين.

وتطرقت المباحثات أيضاً إلى الجهود الجارية لصون وترسيخ السلم والأمن على المستوى الدولى، حيث جرى تبادل لوجهات النظر حول عدة موضوعات، من بينها الأزمة الروسية الأوكرانية، وجهود منع انتشار الأسلحة النووية، وتعزيز العمل الدبلوماسى متعدد الأطراف وإصلاح منظومة الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأسبوع الماضى احتفالية عيد العمال بمصنع الشرقية للسكر بمدينة الصالحية الجديدة فى محافظة الشرقية.

وأصدر الرئيس عددًا من القرارات بمناسبة عيد العمال، منها:

إنشاء صندوق إعانة الطوارئ، للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، فى حالات الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعى والتنموى منه.

البدء بتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة، للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعيـة، قدرهـا "1000" جنيـه.

إصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان"، السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.

التأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا "٥٪"، لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم فى سوق العمل.

قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلى العمال وممثلى أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى عددا من العمال والنقابيين والنماذج المشرفة من القطاعين الخاص والعام فى يوم الاحتفال بعيد العمال.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى حواراً صحفياً مع رئيس التحرير الدولى لصحيفة "أساهى"، إحدى أكبر الصحف اليابانية وأعرقها، وذلك على هامش زيارة رئيس وزراء اليابان "فوميو كيشيدا" لمصر خلال الفترة من 29 أبريل إلى الأول من مايو الجارى.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الحوار الصحفى تطرق إلى عدد من الموضوعات منها العلاقات المصرية اليابانية الوثيقة، والتعاون بين البلدين فى تسوية القضايا والأزمات الدولية، سواء الأزمة الروسية الأوكرانية أو الأزمات الإقليمية الراهنة، حيث أكد الرئيس حرص مصر واليابان على تعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، وأشاد بقوة العلاقات بين الدولتين وأطر التعاون القائمة بينهما فى مجال التنمية.

كما نوه الرئيس إلى التنسيق الجارى بين مصر واليابان فى إطار رئاسة الأخيرة لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، لإيجاد حلول وتسويات للأزمات الدولية الخطيرة القائمة حالياً، وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية، وأزمات الغذاء والطاقة والتمويل.

وأكد الرئيس كذلك موقف مصر من الأزمات القائمة بالمنطقة، مشيراً إلى أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على رفض التدخل فى شئون الدول واحترام مبدأ السيادة وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وعرض موقف مصر من التطورات فى السودان، موضحاً الجهود التى تبذلها مصر لوقف وتثبيت إطلاق النار وتهيئة المناخ للحوار السلمى واستكمال المرحلة الانتقالية، لتجنيب الشعب السودانى الشقيق المخاطر الإنسانية المتفاقمة للنزاع.

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الكينى "ويليام روتو".

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين تباحثا حول آخر تطورات الأزمة فى السودان، حيث توافقت الرؤى فى هذا الصدد على مواصلة بذل الجهود للتوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار، مع دعم مساعى الحوار السلمى واستئناف المرحلة الانتقالية، بما يؤدى إلى حقن دماء الشعب السودانى الشقيق وتجنيبه المخاطر الهائلة للنزاع إنسانياً واقتصادياً، وصولاً إلى تحقيق تطلعاته فى المستقبل الآمن المستقر، وتعزيز مسار التنمية والبناء.

وتم أيضاً خلال الاتصال مناقشة سبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا فى مختلف المجالات، خاصةً على صعيد التبادل التجارى، وكذلك الاستثمارات المصرية فى القطاعات الحيوية فى كينيا لدعم جهودها التنموية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيسين اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة حول الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك لاسيما تدعيم العمل الأفريقى المشترك، فى ضوء الدور الحيوى لمصر وكينيا فى هذا الصدد.

وشمل نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الأسبوع الماضى، استقبال الفريق الركن "محسن الداعرى"، وزير دفاع الجمهورية اليمنية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وسفير اليمن بالقاهرة.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال اللقاء دعم مصر الأخوى الكامل لليمن ومساندة الجهود الرامية للتوصل لحل سياسى للأزمة، بما يحقق مصالح الشعب اليمنى الشقيق على مختلف الأصعدة، ويساعده على تجاوز كافة التحديات، وصولاً إلى استعادة الأمن والاستقرار والشروع فى مسار التنمية.

وأكد وزير الدفاع اليمنى التقدير الكبير للعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، والجهود المصرية الداعمة لاستقرار اليمن، معرباً عن التطلع لتعزيز أطر التعاون الثنائى المشترك، فى إطار دور مصر المحورى لدفع التضامن والتكامل العربى.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، وفداً رفيع المستوى من مجلس النواب الأمريكى، برئاسة "كيفن مكارثى" رئيس المجلس، وعضوية عدد من رؤساء وأعضاء اللجان من الحزبين الجمهورى والديمقراطى، من بينها لجان الشئون الخارجية، والقوات المسلحة، والأمن السيبرانى، والبنية التحتية، والموارد الطبيعية، والاعتمادات.

وشارك فى اللقاء من الجانب المصرى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، وسامح شكرى وزير الخارجية.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد تأكيد عمق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، وما يجمع بينهما من روابط وعلاقات تعاون وثيقة ومتشعبة، حيث أكد الرئيس الأهمية التى توليها مصر للتواصل مع قيادات الكونجرس الأمريكى فى إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات، لاسيما فى ظل الواقع الإقليمى المضطرب فى المنطقة، وما يفرزه من تحديات متصاعدة، بالإضافة إلى الأوضاع الدولية الراهنة، التى خلفت أزمات فى الطاقة والغذاء والتمويل، طال تأثيرُها السلبى العديد من دول العالم.

وفى ذلك الإطار، أكد رئيس مجلس النواب الأمريكى تقدير بلاده الكبير لمصر ودورها المحورى فى ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام فى الشرق الأوسط، وحرص الولايات المتحدة على مواصلة تعزيز علاقات التعاون الثنائى بين البلدين والارتقاء بها على شتى الأصعدة وفى مختلف المجالات.

كما ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة فى الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى، جاء فيها: أتوجه إليكم اليوم، بتحية تقدير وإعزاز، لجمعكم الكريم الذى اجتمعتم فيه، من أجل أن نتحاور ونتبادل الرؤى، مبتغين صالح وطننا العزيز ولرسم ملامح جمهوريتنا الجديدة، التى نسعى إليها معا - نحن المصريين – دولة ديمقراطية حديثة ونضع للأبناء والأحفاد، خارطة طريق، لمستقبل واعد مشرق.. يليق بهم.

إن دعوتى للحوار الوطنى، التى أطلقتها فى إفطار الأسرة المصرية تأتى من يقين راسخ لدى، بأن أمتنا المصرية، تمتلك من القدرات والإمكانيات، التى تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم فى كافة المجالات، سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا وأن مصرنا الغالية، تمتلك من كفاءات العقول، وصدق النوايا، وإرادة العمل، ما يجعلها فى مقدمة الأمم والدول وأن أحلامنا وآمالنا، تفرض علينا، أن نتوافق ونصطف للعمل، ونجتمع على كلمة سواء كما أن تعاظم التحديات، التى تواجه الدولة المصرية على كافة الأصعدة، قد عززت من إرادتى على ضرورة الحوار والذى أتطلع لأن يكون شاملا وفاعلا وحيويا يحتوى كافة الآراء، ويجمع كل وجهات النظر، ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة، تجاه كافة القضايا على جميع المستويات.

وعلى مدار عام مضى، ومنذ أن دعوت إلى الحوار الوطنى.. فقد تابعت عن كثب، وباهتمام بالغ، الإجراءات التحضيرية له، وتهيئة الأجواء لإتمامه مؤكدا على حضراتكم جميعا اليوم، وما صرحت به من قبل: "بأن الاختلاف فى الرأى، لا يفسد للوطن قضية" بل أؤكد لكم، أن حجم التنوع، والاختلاف فى الرؤى والأطروحات، يعزز بقوة من كفاءة المخرجات التى أنتظرها من جمعكم الكريم، المتنوع الجامع، لكافة مكونات المجتمع المصرى.

وإننى إذ أكرر تحياتى، لكل المشاركين فى هذه التجربة الوطنية المحترمة ، فإننى أدعوكم إلى بذل الجهود لإنجاحها، واقتحام المشكلات والقضايا وتحليلها، وإيجاد الحلول والبدائل لها متمنيا من الله "عز وجل"، أن يكلل جهودنا جميعا بالنجاح والتوفيق مؤكدا دعمى المستمر لهذا الحوار، وتهيئة كل السبل لإنجاحه، وتفعيل مخرجاته، فى إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة وأتطلع - بنفسى - إلى المشاركة فى مراحله النهائية.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من المنشآت بمقر القيادة الاستراتيجية وفى العاصمة الإدارية الجديدة.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الأسبوع الماضى، مع كبار قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية.

فيما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعاً بمقر القيادة الاستراتيجية فى العاصمة الإدارية الجديدة، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع، على الموقف التنفيذى لانتقال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى ضوء بدء الانتقال الفعلى لمجلس الوزراء وعدد من الوزارات والقطاعات للعاصمة، حيث وصل عددها إلى 14 وزارة وجهة حكومية، بينما تستعد بقية الوزارات والهيئات للانتقال خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس وجه فى هذا الصدد، باستمرار العمل فى اتجاه أن يكون انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أساساً متيناً للتحديث الشامل للجهاز الإدارى المصرى، على نحوٍ يتسم بالحوكمة والرقمنة، مع الاهتمام بالتطوير المؤسسى، وانتقاء أكفأ العناصر فى جميع المؤسسات، وتأهيلها وتدريبها مهنياً وفنياً وشخصياً، فى إطار منظومةٍ تدريبيةٍ متكاملةٍ وجادة، وبحيث يتحقق أقصى استغلال واستفادة، من البنية التحتية والتكنولوجية والمعلوماتية المتطورة، التى تم تشييدُها فى العاصمة الجديدة، وبما يتوافق مع مسار الدولة فى التنمية الشاملة، الذى يقوم على تحديث البنية التحتية وتعظيم الإمكانات البشرية بالتوازى، وذلك فى الإطار العام لبناء وتطوير الدولة المصرية على نحو مستدام.