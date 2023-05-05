حياة كريمة.. قافلة طبية بقرية جمصة تقدم خدمات مجانية لـ 1134 مواطنا

جدة - نرمين السيد - تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة تضمن نتائج القافلة الطبية التى تم اطلاقها على مدار يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، بقرية جمصة بمركز كفر البطيخ وذلك ضمن الخطة التى يتم تنفيذها بالتعاون بين محافظة دمياط ووزارة الصحة والسكان للوصول بالخدمات العلاجية لاهالى القرى، و فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وأشار البيان إلى تردد 1134 مواطنا على القافلة تم تحويل 17 حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات وكذا استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لحالة، وأيضا إجراء 331 تحليلا معمليا وفحص 37 حالة بالأشعة و37 حالة بالسونار، هذا إلى جانب صرف العلاج اللازم بالمجان. وذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أن تلك القوافل التى يتم تنفيذها بشكل دورى تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية.

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