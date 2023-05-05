جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، وسماحة الشيخ أبو بكر أحمد المسليار مفتى الهند، فى جامع الفتوح الواقع فى مدينة المعرفة بولاية كيرالا، والذى يعدُّ أكبر مساجد الهند، وذلك على هامش زيارة فضيلته الرسمية للهند التى بدأت منذ أيام، الْتقى فيها هو وعدد من كبار القيادات الرسمية والتنفيذية والدينية فى الهند.





وأكَّد مفتى الجمهورية، خلال اللقاء أهمية الدَّور الكبير لمفتى الهند وعلمائها فى إبراز الوجه الحقيقى للإسلام وتصحيح صورته، مشددًا على أهمية أخد الفتوى من أهل الاختصاص وذلك حتى تتحقق مقاصد الشريعة الإسلامية مما يحفظ السلم المجتمعى. وأوضح فضيلة المفتى، أن العملية الإفتائية تحتاج إلى مهارات خاصة لدى من يتصدر للإفتاء، من أهمها أن يكون مدركًا فاهمًا للنصوص الشرعية، وعالمًا بمواطن الإجماع، وأن يكون مدركًا للواقع وتغيراته وتطوراته إدراكًا تامًّا حتى يستطيع إصدار الفتوى التى تيسِّر على الناس حياتهم ولا تعطِّل مصالح الناس وتضيِّق عليهم دنياهم. وأبدى مفتى الجمهورية استعداد دار الإفتاء المصرية الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم الإفتائى لعلماء الهند خاصة فى مجال التدريب على الإفتاء ومهاراته.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المفتى لنظيره الهندى: مستعدون لتقديم جميع أشكال الدعم وتدريب العلماء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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