«خيرها علينا».. انطلاق فعاليات مهرجان الأسر الطلابية بجامعة القاهرة الأحد

جدة - نرمين السيد - تنطلق فعاليات مهرجان الأسر الطلابية بجامعة القاهرة، تحت شعار "خيرها علينا.. لينا مكان" الأحد 7 مايو ويستمر 3 أيام، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبحضور الدكتور جمال الشاذلى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مجدى عمر مستشار الأنشطة الطلابية، والدكتور جيهان المنياوى منسق الأنشطة الطلابية ولفيف من الأساتذة والطلاب.





وقال الدكتور محمد الخشت، إن المنافسات التى يتضمنها المهرجان هذا العام، تهدف إلى تعزيز قيم التنافس الشريف بين الطلاب وتنمية قدراتهم على التفكير الإبداعى، كما أن المهرجان يستهدف تقديم رسالة مجتمعية وأخلاقية وفنية تليق باتحاد طلاب الجامعة، موضحًا أن تلك المهرجانات الطلابية تعمل على دمج الطلاب فى المجتمع وإطلاق طاقاتهم مما يؤدى إلى تعميق الانتماء للوطن.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تسعى لتغيير العقل المصرى حتى نستطيع تغيير مصر للأفضل، لأن مصر تحتاج إلى جهود هذا الجيل وأن يغير الشباب من أنفسهم للأفضل، لافتًا إلى أن نشاط الأسر الطلابية يجمع كل الأنشطة وكل مسارات الإبداع.

من جانبه، قال الدكتور جمال الشاذلى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن فعاليات المهرجان تقام بملاعب الجامعة ومسرح المدينة الجامعية للطلبة، بمشاركة الأسر الطلابية بمختلف كليات الجامعة حيث تتنافس الكليات المشاركة فى مجالات الأنشطة المختلفة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية والعلمية، وسيتم توزيع الجوائز للمراكز الثلاثة الأولى فى كافة المجالات.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات مهرجان الأسر الطلابية بجامعة القاهرة بطابور عرض لكل كلية ويشارك فيه الطلاب الوافدون بثقافتهم الوطنية، وتشمل فعاليات المهرجان، معرضا فنيا، ودورى المعلومات، وتنس طاولة، وكرة القدم، والعدو 100 متر، والشطرنج، وإلقاء الشعر، والعزف الفردى، والغناء الفردى والجماعى.