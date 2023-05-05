السكة الحديد: طفل وراء كسر زجاج أفخم القطارات المصرية «تالجو»

جدة - نرمين السيد - وأكدت الهيئة فى بيان صحفى، على الحقائق التالية:

1.أن كسر الزجاج ناتج عن قيام أحد الأطفال العابثين برشق القطار بالحجارة.

2. إن رشق هذا القطار الذى يعد أفخم القطارات المصرية والذى يضاهى القطارات الأوروبية والتى حرصت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل على التعاقد عليه لتقديم أعلى مستويات الخدمة والرفاهية لجمهور الركاب، بالإضافة إلى استمرار رشق الأطفال العابثين والمخربين لكافة أنواع القطارات على الرغم من حملات التوعية المستمرة التى تقوم بها وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية والتى بدأتها منذ بدء تحسين هذا المرفق عبر وسائل الإعلام المختلفة للتصدى لهذه الظاهرة السلبية يتطلب المشاركة الفاعلة من المواطنين فى التوعية من هذه الظاهرة الخطيرة التى تتسبب فى أضرارا للركاب وسائقى القطارات، وأضرار فى جرارات وعربات القطارات بمختلف أنواعها والمملوك لكافة المواطنين، والتى تخدم ملايين الركاب يوميا والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئا على تلك الميزانية.

3. كما تؤكد هيئة السكك الحديدية أن حملات التوعية التى قامت بها وزارة النقل والهيئة شملت ايضا التوعية من السلبيات الأخرى التى يقوم بها بعض المواطنين المستهترين والعابثين عند التعامل مع مرفق السكة الحديد مثل محاولة ركوب القطار قبل التحرك أو مغادرته أثناء التحرك، أو استقلال القطار بالأماكن غير المخصصة للركوب، أو الركوب بين فواصل العربات أو فوق الأسطح أو شد بلف الطوارئ بالقطارات أو التدخين داخل عربات الركاب أو المرور من الأماكن الغير معدة للعبور أو اقتحام المزلقانات وهى مغلقة أو القاء القمامة على قضبان السكك الحديدية أو ركوب القطار بدون تذكرة وغيرها من السلوكيات السلبية التى تتسبب فى ازهاق الأرواح وتعرض حياة المواطنين للخطر وتعطيل حركة مسير القطارات وخسائر مادية كبيرة تتحملها ميزانية مرفق السكك الحديدية المملوك لكافة المواطنين.

4. تؤكد هيئة السكك الحديدية على تكرار مناشدتها لكافة المواطنين فى المشاركة الفاعلة فى التوعية من مخاطر هذه الظواهر السلبية الخطيرة التى تحدث من بعض المواطنين عند التعامل مع مرفق السكة الحديد والذى يشهد نهضة كبيرة وتطورا هائلة فى كافة عناصره ونقلة نوعية هائلة فى مستويات الخدمة المقدمة لجمهور الركاب فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.