نصائح مهمة.. الأرصاد تحذر من نشاط قوى للرياح: 36 كم فى الساعة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، أن هناك نشاط للرياح على بعض المحافظات الآن، كالتالى: القاهرة الكبرى وسرعتها 36 كم/ ساعة، مرسى مطروح وسرعتها 44 كم / ساعة، بورسعيد وسرعتها 32 كم/ ساعة، أسيوط وسرعتها 26 كم / ساعة.

من جانبها أصدرت محافظة الجيزة، عدة إرشادات مهمة للحد من مخاطر التقلبات الجوية:

1- تثبيت أى معلقات على واجهات المنازل والأسطح وأى شيء قد يتأثر بالرياح ويسقط.

2- إزاحة أصيص (قصارى الزرع) الموجودة بالبلكونات ووضعها بمكان آمن.

3- غلق ورفع أى شمسية تظليل على الأسطح أو البلكونات وفك البرجولات غير الثابتة.

4- التأكد من غلق نوافذ المنازل جيداً، لمنع دخول الاتربة والغبار الغرف.

5- لا تترك ضلف النوافذ المفصلية مفتوحة تتأرجح وتتلاطم وتطير فتقتل المارة أو تتلف المقتنيات.

6- التخلص الآمن من أى عبوات وقود من أى نوع أو مذيبات عضوية وعدم تركها بالبلكونة أو على الأسطح أو فى الجراج، وعدم سكبها بالصرف الصحى حتى لا تؤدى إلى انفجارات باختلاطها بالغازات الموجودة بمياه الصرف الصحى.

7- التخلص من أى "كراكيب – كراتين- صفائح - لفائف" مخزنة فوق الأسطح والبلكونات.



8- كن إيجابى وابلغ فوراً عن أى لوحات إعلانات تتأرجح على أعمدة الإنارة او واجهات المحلات على الخط الساخن 114.

9- على قائدى المركبات على الطرق الصحراوية والسريعة القيادة بحذر.

10- لا تترك سيارتك مصفوفة على حافة منحدر أو مائل.

11 - لا تترك كسوة السيارة عليها فقد تطير.

12 - على المارة البعد عن الأشجار وأعمدة الكهرباء والأسلاك ولوحات الإعلانات والأماكن المرتفعة أثناء الغبار والرياح.

13 - يجب على مرضى الحساسية الصدر عدم الخروج من المنزل فى مثل هذه الأجواء إلا للضرورة فقط.

14- ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل فى وجود العاصف الترابية، تجنباً لدخول الهواء إلى الشعب الهوائية.

15 - استخدام البخاخات الموصوفة من قبل الطبيب قبل الخروج من المنزل بفترة كافية.

16 - الجلوس فى أماكن جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، لتجنب الشعور بالاختناق.

17 - وضع أدوية الحساسية فى الحقيبة عند الخروج وتناولها فى مواعيدها التى يحددها الطبيب.

18 - شرب كمية كافية من المياه، لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.