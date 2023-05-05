بحضور  30 ألف مصل بأكبر مساجد الهند.. مفتى الجمهورية يوجه رسائل للمسلمين

جدة - نرمين السيد - قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقى علام – مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم: إن الإسلام الذى تعلمناه وتربينا عليه دين يدعو إلى السلام والرحمة، وأول حديث نبوى يتعلمه أى طالب للعلم الدينى: "من لا يرحم لا يُرحم، ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء".





وأضاف فضيلته - فى خطبة الجمعة التى ألقاها بحضور 30 ألف مصلٍّ فى جامع الفتوح الواقع بمدينة المعرفة بولاية كيرالا، والذى يعدُّ أكبر مسجد على مستوى الهند - أنَّ السواد الأعظم من المسلمين عبر تاريخ الإسلام الطويل قد انخرطوا فى تنمية مجتمعهم وبناء شخصية صالحة، وقد أوضح ذلك القرآن: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56]، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها".

وأوضح فضيلة المفتى أن القرآن الكرام به ما يزيد على 6000 آية، تتعلق 300 منها فقط بالتشريع والباقى متصل بإنشاء شخصية ذات خلق حسن، وبالمثل هناك ما يربو على 60000 حديث تتصل 2000 منها بالأمور التشريعية والباقى يتناول الشخصية الخلوقة، والرسول عند المسلمين موصوف بأنه رحمة أرسلت للعالمين.

وأكد فضيلته على أن رسالة المسلم كما بيَّنها القرآن الكريم تتمثَّل فى الوسطية (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا)، قائلًا: "يجب علينا أن نساعد فى إعادة تقويم البوصلة الأخلاقية، وفى وضع أجندة أخلاقية جديدة قوامها التراحم والتعاون على البر والتقوى".

وأشار مفتى الجمهورية إلى أنَّ الإسلام هو دين العمل، ودين الحركة الدءوب الرامية إلى تحسين جودة الحياة كى ينعم كلُّ من حولنا بحياة آمنة ومستقرة.

وخلال خطبة الجمعة وجَّه مفتى الجمهورية عدَّة رسائل مهمة للمسلمين فى الهند، حثَّهم فيها على ضرورة الاندماج الإيجابى فى مجتمعهم مع الحفاظ على هُويتهم وثوابتهم الدينية، مشددًا على أنَّ الإسلام قد أرسى قواعد وأسسًا للتعايش مع الآخر فى جميع الأحوال والأزمان والأماكن، بحيث يحيا المسلمون فى تناسق واندماج مع العالم الذى يعيشون فيه، بما يضمن تفاعلهم مع الآخر وتواصلهم معه دون تفريط فى الثوابت الإسلامية.

وأوضح فضيلته أنه على نهج تلك الأسس ووَفق هذه الثوابت يمضى المسلمون قُدُمًا فى رسم الحضارة الإنسانية ومعايشة المستجدات التى تطرأ عبر التاريخ، وقد ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنا نماذج للتعايش مع الآخر داخل الدولة الإسلامية وخارجها.

وأكَّد مفتى الجمهورية على مبدأ المسئولية المشتركة التى تحتِّم على الجميع مسلمين وغير مسلمين التعاون على البر والتقوى، ومواجهة التحديات ونزع فتيل الأزمات وبناء جسور السلام والمحبة بين كافة أطياف المجتمع، مستشهدًا بحديث السفينة الذى يعلِّمنا أنَّ الأوطان بجميع من فيها عبارة عن سفينة واحدة، وهذه السفينة تصل إلى غايتها ومبتغاها سالمةً غانمة بفضل تعاون أبنائها على البر والخير وصنائع المعروف، وتنجو أيضًا بمحاربة أوجه الخلل والفساد والقصور التى قد تكون عند بعضهم، وعلى الأخذ بقوة القانون على أيدى السفهاء والمفسدين الذين قد تؤدى أفكارهم الفاسدة إلى إغراق السفينة وإلى عدم وصولها إلى بَرِّ السلامة والأمان.