محافظ الغربية يؤكد الانتهاء من الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الثانى

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، جاهزية جميع المدارس بالمحافظة، استعدادا لبدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى والتى تنطلق غداً، لصفوف النقل بجميع المراحل وتنتهى يوم 25 مايو الجارى.





وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم المهندس ناصر حسن - فى تصريح - أن امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية ستبدأ يوم 6 مايو وتنهى يوم 15مايو الجارى والنقل للمرحلة الإعدادية ستبدأ يوم 6مايو وتنهى 17 مايو الجارى، فيما ستبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 20 مايو وتنهى يوم 25 مايو الجارى.

وأضاف ناصر، أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدارس وتم تجهيزه 2636 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية العشر لاستقبال الطلاب للامتحانات النصف الثانى من العام الدارسى، مشيرا إلى الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم المدارس، والانتهاء من إنشاء غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لتلقى أى أحداث تقع باللجان الامتحانية من شأنها التأثير سلبًا على سير العملية الامتحانية.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بصورة طيبة، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وإعلام الطلاب بمواعيد الامتحانات ونشر الجداول على صفحات المدارس، وداخل اللجان فى أماكن واضحة للجميع، وضرورة الإبلاغ الفورى لغرفة العمليات بالإدارة عن اى أحداث أو مشكلات خلال سير الامتحانات.