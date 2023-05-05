صوت الأمة تؤكد احترامها وتقديرها للمحامي طارق العوضي وأسرته

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 مايو 2023 02:24 مساءً - إرساء لقيم الاحترام، وتقديراً للدور الوطنى الذى يقوم به المحامى الكبير طارق العوضى، عضو لجنة العفو الرئاسي، تتقدم صحيفة "صوت الأمة" باعتذار للمحامى طارق العوضى، عما سبق نشره بالموقع الإلكترونى للجريدة، واعتبره المحامى طارق العوضى يمثل إساءة لشخصه، مما الحق به وبأسرته ضرراً، نعتذر عنه.

وتؤكد الصحيفة أن ما نشر كان خطأ غير مقصود، كونها تكن احتراماً شديداً للمحامى طارق العوضى، وللدور الذى يقوم به، فضلاً عن العلاقات القوية التي تربط الأستاذ طارق العوضى بالصحيفة وكل العاملين بها.

والمحامي الحقوقي طارق العوضي له الكثير من المواقف القوية التي يدافع فيها عن الحق، والتي تؤكد أنه رجل دولة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، فهو لا يتوانى في الدفاع عن الوطن والمواطن ومواقفه دومًا مشرفة وسباقة، حيث يشغل العوضي، حالياً عضوية لجنة العفو الرئاسي المشكلة بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي وله بها علامات بارزة ساهمت في إدخال الفرحة على أسر السجناء وما زال عطاءه مستمر داخل وخارج اللجنة من أجل الوطن والمواطن.