وجبات وفرص عمل.. أسوان تفتح ذراعيها للقادمين من السودان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال رمضان المطعنى، مراسل القناة، إن أهالى أسوان استقبلوا الأشقاء السودانيين أحسن استقبال، وفتحوا بيوتهم لهم للإقامة بها، والبعض الآخر استضاف الأسر السودانية.
وأضاف خلال رسالة له على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن أهالى أسوان يوجهون كل الدعم للأشقاء السودانيين، متابعا: "جرى استقبال الأسر السودانية التى جاءت دون عائل التى تتكون من سيدات وأطفال فقط"، مشيرا إلى أنه يجرى أيضا توفير بعض فرص عمل للأشقاء السودانيين لكى يكون لهم مصدر دخل دائم لهم.
وتابع أن "موقف كركر الدولى يستقبل العديد من الذين يأتون من معبرى قسطل وأرقين، بحفاوة كبيرة بالمياه المثلجة والوجبات الجافة والساخنة على مدار اليوم" مشيرا إلى أنه كانت هناك 500 وجبة توزع يوميا للقادمين والمغادرين من موقف كركر الدولى.
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