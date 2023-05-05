توسيع نطاق المستفيدين من خدمات التأمين الصحى الشامل بجنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الدورى لتنسيقية التأمين الصحى الشامل، رقم (23)، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، وبحضور المدراء التنفيذيين بالهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحى الشامل، الدكتورة مى فريد، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ومعاون وزير المالية للعدالة الإقتصادية، والدكتور حسام أبوساطى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، وبحضور النائب الدكتور محمد الشيخ، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.

وتطرق الاجتماع، إلى مناقشة تعزيز آليات مشاركة الصيدليات الأهلية بمنظومة التأمين الصحى الشامل، حيث أشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أهمية مشاركة الصيدليات الخاصة والأهلية كشريك أساسى فى تكامل الخدمات وتوفير كافة أصناف الدواء للمنتفعين تحت مظلة المنظومة، وبما يتماشى مع توجهات الدولة فى تشجيع مشاركة القطاعين فى عمليات البناء والتنمية بالجمهورية الجديدة، والوصول لأهداف التنمية الصحية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030، كما أشار الدكتور حسام أبوساطى، إلى أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تدرس آليات تحفيزية للصيدليات الأهلية للتشجيع على التسجيل والاعتماد.

وأشاد النائب الدكتور محمد الشيخ، بإنجازات الإصلاح الصحى الشامل فى مصر، وتطور منظومة الرعاية الصحية للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، قائلا إن التأمين الصحى الشامل إنجاز تاريخى وفريد وفخر لكل المصريين ، ومؤكدا أهمية الترويج للمشروع كأحد أهم إنجازات الدولة للتنمية الشاملة وإصلاح القطاع الصحى فى مصر بالجمهورية الجديدة، ومشيرا إلى أهمية إشراك القطاعين الخاص والأهلى فى تكامل الخدمات والرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، كأحد الأهداف الاستراتيجية للدولة.

وتطرق الاجتماع، إلى آخر مستجدات تنفيذ الدليل الاسترشادى للتشغيل التجريبى والرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، حيث أشارت اللجنة التنسيقية إلى الانتهاء من 80% من أعمال الدليل حتى الآن، كما أشارت إلى دراسة التنسيق لمراجعته مع البنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية ليكون أكثر تكاملا وضمان جودته وإتقانه، واستعرض الاجتماع أيضا مؤشرات المشاركة بالمبادرات الصحية الرئاسية بمحافظات تطبيق المنظومة وأعداد المستفيدين من خدماتها.

ولفتت اللجنة التنسيقية، إلى بدء تفعيل المنظومة الإلكترونية لتنفيذ الموافقات المسبقة للخدمات والأدوية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل على HIS، ووجه الدكتور أحمد السبكى، بعقد ورش عمل ومحاكاة لفرق العمل المركزية بهيئتى الرعاية الصحية والتأمين الصحى الشامل للتدريب على المنظومة، وتأهيلهم لتدريب الفرق المماثلة بالفروع التابعة لهم بالمحافظات المطبق بها المنظومة حاليا، أو التى سيتم التطبيق بها لاحقا، لتحقيق النجاح بشكل متكامل والهدف المنشود.

ووجه السبكى، بتشكيل لجنة مشتركة بين هيئتى الرعاية الصحية والتأمين الصحى الشامل لإدارة المرحلة الانتقالية لنقل البيانات الخاصة بتسجيل المنتفعين بالمنظومة بمحافظتى أسوان والسويس، كما أشارت الدكتورة مى فريد، إلى دراسة مقترح بروتوكول تعاون بين هيئتى التأمين الصحى الشامل والإسعاف المصرية لتقديم الخدمات الإسعافية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء.

وتابع الدكتور أمير التلوانى: منظومة التأمين الصحى الشامل ستقدم كل الخدمات الصحية للمواطنين بجودة عالية، مشيرا إلى دراسة التوسع فى الخدمات المنزلية بعد نجاح مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة، وإشادات المواطنين بجودتها.

تجدر الإشارة، إلى أن اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحى الشامل، أنشأت بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء، بهدف تعظيم التعاون بين الهيئات الثلاث بالمنظومة، وتسريع وتيرة تنفيذها بالمحافظات.

وشارك الاجتماع من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور مجدى بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للشئون المالية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسى، والدكتور أحمد حماد، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفنى لرئيس الهيئة، والدكتور على جوهر، مدير عام الإدارة العامة لشؤون مكتب المدير التنفيذى، والدكتور أحمد العزب، مدير عام الإدارة العامة للبحوث والتطوير والمشرف العام على منظومة الطوارئ والرعاية العاجلة بمستشفيات الهيئة، والدكتورة مروة موافى، مدير الإدارة الطبية بالإدراة العامة للرعاية الثانوية والثالثية والمشرف العام على أعمال اللجان الطبية والعلاجية برئاسة الهيئة وفروعها، والدكتورة رضوى إمام، مدير إدارة المبادرات والتوعية، والدكتورة هبة عبدالعزيز، عضو بالإدارة العامة للمكتب الفنى لرئيس الهيئة.

وشارك من جانب الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، الأستاذ عمرو ذكى، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، ومحمود صبرى، رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى، وشريف الشريف، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المستفيدين.