إزالة عشوائيات وإنشاء مشروعات.. حكايات إنجازات العاصمة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - بذلت الدولة جهودا كبيرة لمواجهة العشوائيات خصوصا التى طالت العقارات التاريخية فى القاهرة، ووضعت خطة ممنهجة لتطوير عقارات العاصمة التاريخية لتستعيد رونقها من جديد.





والفيديوجراف التالى يوضح حكايات إنجازات العاصمة من إزالة عشوائيات وإنشاء مشروعات. وتحقق إزالة المناطق العشوائية وتطويرها المساواة الاجتماعية من منطلق أن الحق في السكن الكريم هو أحد أهم حقوق الإنسان، والتى يأتي على رأسها تحسين جودة حياة المواطن، والعيش في منطقة لائقة وسكن كريم متوفر به جميع الخدمات الاجتماعية وأن الدولة وكل الأجهزة التنفيذية تولى كل الاهتمام لهذا الملف المهم.

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