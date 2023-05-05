جدة - نرمين السيد - نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور نبيه محمد استشارى الأطفال بمستشفى سمنود المركزى بمحافظة الغربية.





كما نعى وزير الصحة والسكان، كريمة السعدنى مشرفة قسم العظام مستشفى المقطم للتأمين الصحى، فى محافظة القاهرة -داعيا المولى عز وجل- أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

يذكر أن الدكتور نبيه محمد، قد تعرض لأزمة قلبية أثناء أداء عمله فى المستشفى، وسط محاولات عديدة لإنعاش القلب، والتى لم تنجح فى إنقاذ حياته ليلقى ربه عن عمر يناهز الـ60 عاما، فيما توفيت السيدة كريمة السعدنى مشرفة قسم جراحة العظام بمستشفى المقطم، عن عمر 50 عاما، نتيجة توقف مفاجئ فى عضلة القلب، أثناء عملها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الصحة ينعى طبيب سمنود المركزى وممرضة بمستشفى المقطم توفيا أثناء عملهما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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