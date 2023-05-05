جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية الجديدة، يستهدف التركيز على الكيف وليس الكم، وتقدير التعلم العميق؛ تحقيقا للمزيد من التعلم.





وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية، أن المناهج الجديدة كذلك تستهدف تحسين جودة حياة المتعلمين وأسرهم من خلال تأسيس بيئة تعلم صحية وسعيدة تتيح خبرات تعليمية متنوعة تناسب مع المرحلة العمرية لطلاب المرحلة الإعدادية وتبرز قدراتهم. وأكد الوزير، الوضع فى الاعتبار عند صياغة المناهج الجديدة، ما تم من فقد للتعلم أثناء تداعيات جائحة كورونا التى تركت فجوة فى مختلف أنحاء العالم لا تزال الدول تتعامل مع تأثيراتها فى مجا التعليم، فضلا عن أهمية تحقيق التوازن بين أنشطة التعلم والمشاركة الإيجابية للطلاب فى الأنشطة الحياتية داخل أسرهم ومجتمعاتهم. وتعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حاليا، على وضع مناهج المرحلة الإعدادية بنظام التعليم الجديد 2.0، والذى يصل للصف الأول الإعدادى خلال العام الدراسى 2024-2025، وتعد هذه المناهج استكمالا للبناء الذى بدأ بالمرحلة الابتدائية قبل 5 سنوات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «تعويض فترة كورونا».. وزير التعليم يوضح ملامح مناهج الإعدادية الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.