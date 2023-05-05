الحكومة: الوضع الصحى بمصر مستقر ولا أمراض وبائية بالمحافظات (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعى، من منشورات يستدل منها على تخوف من دخول مصر فى موجات وبائية جديدة حذرت منها منظمة الصحة العالمية نتيجة توقف العمل فى مختبر للصحة العامة بإحدى دول المنطقة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة الصحة والسكان، التى أكدت أن تلك المنشورات غير صحيحة ولا تمت للواقع بأى صلة، مشددة على أن الوضع الصحى فى مصر مطمئن ومستقر تماما ولا توجد أى أمراض وبائية بأى محافظة من المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصى للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال فى الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد، مع تطبيق جميع التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية لمنع تسرب أى مرض عبر القادمين من الدول التى بها مناطق موبوءة.

ولفتت إلى أن المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية قد أعلن أن تقييم المخاطر الناتجة عن سوء التعامل المباشر مع العينات فى المختبر المذكور هو ضعيف جدا.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك المنشورات المغلوطة التى تستهدف إثارة الخوف والقلق بينهم.

بدوره ناشد مجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة الخوف والقلق بين المواطنين، وللتحقق من أى معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الرجوع للموقع الإلكترونى للوزارة (www.mohp.gov.eg)، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected] ).