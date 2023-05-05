زيارة مفاجئة.. سويلم يتفقد حالة الرى بمنطقة قلابشو وزيان بالدقهلية

جدة - نرمين السيد - زار الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم الجمعة، بشكل مفاجئ، محافظة الدقهلية لتفقد حالة الرى بترعة زيان ومحطة رفع قلابشو ومحطة مصرف نمرة 2، وذلك فى ضوء الشكاوى الواردة من عدد من المنتفعين بشأن حالة الرى بمنطقة قلابشو وزيان.





ووجه الدكتور سويلم خلال الزيارة بقيام رؤساء مصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وقطاع الرى بالمرور غدا السبت 6 مايو 2023 على زمام منطقة قلابشو وزيان وتقييم المنطقة بالكامل (ترع عمومية - مساقى داخلية - مصارف)، وإعداد تقرير يشتمل على وضع حل فورى على المدى القريب وحل مستدام على المدى البعيد لمشاكل الرى بالمنطقة، على أن يتم عرض نتائج المرور على السيد الوزير خلال 48 ساعة من تاريخه.

كما وجه بقيام المعامل المركزية للرصد البيئى التابعة للمركز القومى لبحوث المياه - اليوم - بأخذ عينات من المياه بترعة زيان والمساقى الآخذة منها والمصارف الزراعية بالمنطقة، وعمل تحليل لنوعية المياه وخاصة نسبة الملوحة على طول ترعة زيان وبمواقع الشكاوى.

كما وجه بقيام هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء بإعداد مذكرة عن موقف محطات قلابشو وزيان لعرض حالة هذه المحطات وموقف أعمال الصيانة والتشغيل، مع قيام مصلحة الرى بمراجعة موقف المزارع السمكية الواقعة على مصرف قلابشو وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما وجه الدكتور سويلم بقيام مصلحة الرى بمراجعة قطاعات الرياح التوفيقى فى زمام محافظتى القليوبية والدقهلية، وتحديد التعديات بالردم الواقعة على الرياح والتى تؤثر سلبا على القطاع المائى، وكذا مراجعة موقف أعمال التطهيرات من الحشائش أو ورد النيل بالرياح.