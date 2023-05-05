جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التعليم العالى، إطلاق الدورة الثالثة للمسابقة الدولية للتصوير الفلكى التابع لمكتب الاتحاد الدولى الفلكى لتعليم الفلك، تحت رعاية مركز تعليم الفلك، الذى يستضيفه المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.





وتهدف مسابقة التصوير الفلكى إلى استخدام الصور الفلكية كأداة تعليمية قيمة، حيث يسعى مكتب الاتحاد الدولى الفلكى لإتاحة هذه الصور لاستخدامها كمصادر تعليمية؛ لتحقيق التأثير الأمثل لها.

ومن جانبه، أوضح جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هذه المسابقة حققت فى نسختها الأولى والثانية نجاحًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن التقدم متاح للجميع من محبى التصوير الفلكى، هواة الفلك والمتخصصين، والمبتدئين فى هذا المجال.

وسوف تكون المشاركة فى المسابقة لهذا العام فى الفئات التالية: (صور أطوار كوكب الزهرة، صور أقواس للشمس والصور الشمسية، صور مواقع شروق الشمس وغروبها على مدار العام، صور أى جسم فلكى تم التقاطه حصريًا باستخدام الهواتف الذكية)، كما يمكن الاشتراك فى المسابقة بتقديم مقاطع الفيديو ذات الفواصل الزمنية فى فئة دوران كوكبة الدب الأكبر وكوكبة الصليب الجنوبى.

وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية، كما ستتاح صورهم كمصادر تعليمية مفتوحة للمعلمين والطلاب فى جميع أنحاء العالم.

حيث يحصل الفائزون على 6 جوائز نقدية كل منها بقيمة 100 يورو لفئة الصور الثابتة بالهواتف الذكية، و3 جوائز نقدية للفئات الأخرى بقيمة 750 يورو، و500 يورو، و250 يورو للمراكز الأولى، والثانية، والثالثة على التوالى.

كما سيتم نشر جميع الصور الفائزة فى موقع موارد تعليم علم الفلك التابعة لمكتب تعليم الفلك، وأيضًا أرشيف الصور بالاتحاد الدولى الفلكى.

وأضاف رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن عملية تقييم الصور ستتم من قبل لجنة دولية من المصورين الفلكيين ومعلمى علم الفلك، الذين يأخذون فى الاعتبار ليس فقط الصفات الجمالية والتقنية للصور، ولكن أيضًا القيمة التعليمية لها.

وسوف يتم تقديم المشاركات لمكتب الاتحاد الدولى لتعليم الفلك فى موعد غايته الجمعة 30 يونيو 2023 ظهرًا بتوقيت وسط أوروبا.

ونظرًا للدور الرائد للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ومركز تعليم الفلك فى نشر وتعليم علوم الفلك بمصر على المستوى الأكاديمى والمجتمعى، فسوف ينظم المعهد محاضرة تفصيلية بالمسابقة والهدف منها إلى جانب تنظيم ورشة عمل؛ لتنمية مهارات التصوير الفلكى، وسوف يعلن عنها قريبًا، من خلال صفحات المعهد الرسمية.

جدير بالذكر، أن المعهد يستضيف مركز تعليم الفلك الذى يعمل تحت إشراف مكتب تعليم الفلك بالاتحاد الدولى الفلكى؛ للناطقين باللغة العربية منذ ديسمبر 2021، بمقر المعهد بحلوان، والذى يقوم بعدد من الأنشطة والفعاليات، منها تدريب مدرسى العلوم على أحدث المقررات العلمية فى مجالات الفلك وعلوم الفضاء، كما قام بتنظيم عدد من الزيارات إلى مرصد القطامية الفلكى التابع للمعهد، ويقوم حاليًا بمراجعة المناهج التعليمية سواء فى مصر أو فى الدول العربية بمعاونه عدد من المختصين من تلك الدول.