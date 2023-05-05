11 لاعبا يغيبون عن الأهلي أمام بيراميدز في السوبر.. الليلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 مايو 2023 03:41 مساءً - يواجه الأهلي نظيره بيراميدز التي تجمع الفريقين مساء اليوم، فى نهائي بطولة كأس السوبر المحلي فى السابعة والنصف مساء اليوم، الجمعة، باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

واصطحب السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى 23 لاعباً فى قائمة فريقه لمباراة السوبر، وجاءت القائمة كالتالى: "محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وعلى معلول ومحمد عبد المنعم، وخالد عبد الفتاح ومحمود متولى وياسر إبراهيم ومحمد هانى ومحمد أشرف ومحمد فخرى وحمدى فتحى وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وأليو ديانج ومحمد مجدى أفشة وأحمد القندوسى وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومروان عطية ومحمد شريف ومحمود كهربا وبيرسى تاو".

واستبعد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، 11 لاعباً من رحلة المارد الأحمر إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر وهم: "عمرو السولية ومحمد الضاوى ورامى ربيعة وأكرم توفيق وكريم فؤاد ورأفت خليل وحمزة علاء للإصابة، وشادى حسين وأيمن أشرف وكريم الدبيس وبرونو سافيو لأسباب فنية".

الأهلي هو صاحب آخر لقب لبطولة كأس السوبر المصري لموسم 2021، عندما فاز علي الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت علي ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

وتوّج الأهلي ببطولة السوبر 12 مرة من قبل، حيث كانت أول تتويج للفريق باللقب في نسخة البطولة عام 2003، وكانت الأخيرة عام 2022 بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة 28 أكتوبر الماضي بإستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.