«الإنتاج الحربى» تشارك فى معرض البناء والتشييد السادس 2023

جدة - نرمين السيد - قال المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة الإنتاج الحربى، محمد عيد بكر، إن قطاع التسويق ينفذ استراتيجية واضحة فى مجال الترويج للمنتجات المدنية وفقا لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى.





وأضاف فى بيان اليوم، أن الوزارة ستشارك فى معرض البناء والتشييد السادس 2023، والمقام بأرض المعارض بالتجمع الخامس فى الفترة من 6-8 مايو من الشهر الجارى، فى إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، بالمشاركة فى المعارض الدولية للحفاظ على التواجد والريادة التصنيعة لشركات وزارة الإنتاج الحربى.

وتابع أن شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربى) وشركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربى) ستشاركان بالعديد من المنتجات المدنية التى تساهم فى عمليات البناء والتشييد ومنها (لمبات الليد – كشافات – ألواح الطاقة الشمسية- ألواح كلادينج).

وتسعى وزارة الإنتاج الحربى، للمشاركة فى العديد من المعارض المختلفة لعرض أحدث ما توصلت إليه من تطور فى تكنولوجيات التصنيع المستحدثة والتى تعمل على خدمة القطاع المدنى، فوزارة الإنتاج الحربى تسخر فائض طاقتها الإنتاجية لخدمة المجتمع المدنى، كما تساهم فى العديد من المشروعات التنموية بالدولة لخدمة خطة التنمية المستدامة 2030.