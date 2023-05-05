حلول لتعطل «السيستم».. تفاصيل امتحانات «أبناؤنا فى الخارج» التى تنطلق غدا

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إتاحة الدخول لمنصة الامتحانات الإلكترونية من خارج جمهورية مصر العربية فقط، لطلاب "أبناؤنا فى الخارج"، من خلال هذا الرابــــط https://exam.abroad.moe.gov.eg/

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ووجهت وزارة التربية والتعليم، بنشر دليل الاستخدام الخاص بتأدية الامتحانات لكل مرحلة على الموقع الرسمى لمنصة أبناؤنا فى الخارج عبر هذا الرابـــــط https://sabroad.emis.gov.eg/

ويتاح للطلاب أداء الاختبارات الإلكترونية، بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساء، اعتبارا من غد السبت، أما الطلاب المتخلفين عن أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، فتبدأ امتحاناتهم من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 11 مساء بتوقيت الدولة الذى يؤدى بها الطلاب الامتحانات.

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كما يتاح للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحانات الإلكترونية خلال التوقيتات المحددة، القيام بتحميل نسخة إلكترونية "PDF" لنموذج الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به، اعتبارا من الساعة 12 مساء ولمدة 24 ساعة، ويتم رفع ورقة الإجابة فقط بعد حل وكتابة بيانات الطالب عليها بذات المكان على المنصة يوميا.

ويؤدى طلاب اللغات بالصفين الأول والثانى الثانوى، امتحان المستوى الرفيع فى لغة واحدة "الإنجليزية أو الفرنسية".

امتحانات "أبناؤنا فى الخارج"

وفى سبتمبر 2022، أصدر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارا وزاريا بتعديل أحكام القرار الوزارى رقم 136 لسنة 2013، بشأن تنظيم امتحانات "أبناؤنا فى الخارج" والمعدلة بالمادة الأولى من القرار الوزارى رقم 461 لسنة 2015، والذى نص على عقد الامتحانات بنظام الفصلين الدراسيين لأول مرة.

وينص القرار على: تعقد امتحانات "أبناؤنا فى الخارج" إلكترونيا تحت إشراف سفارات جمهورية مصر العربية بجميع دول العالم، طبقا لأحكام قانون التعليم وتعديلاته وكافة اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن، ولا يجوز عقد هذه الامتحانات فى أى دولة ليس لمصر تمثيل دبلوماسى بها، وتعقد هذه الامتحانات على نظام الفصلين الدراسيين اعتبارا من العام الدراسى 2022-2023، ويعفى الطلاب المتقدمون لهذه الامتحانات من درجات أعمال السنة والأنشطة التربوية المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.