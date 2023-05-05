«تعليم القاهرة» تكشف عن عقوبة حيازة التليفون المحمول فى الامتحانات

جدة - نرمين السيد - حذر أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمجافظة القاهرة، جميع الطلاب والمراقبين، من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التى تساعد على الغش داخل اللجان الامتحانية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات وفقا للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات فى هذا الشأن، والتى تصل إلى إلغاء امتحان الطالب والحبس والغرامة.





كما شدد مدير المديرية، على مديرى عموم الإدارات التعليمية برورة مكافحة كافة أعمال الإخلال بالامتحانات وضبط العملية الامتحانية، والالتزام بالتنبيه المشدد على جميع الطلاب والعاملين بعدم حيازة أجهزة هواتف المحمول أو غيرها أو أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية أو أى من أجهزة التقنية الحديثة أو أى وسيلة أخرى تساعد فى خرق سرية الامتحانات. وطالب موسى جوع الطلاب بالابتعاد عن محاولات الغش أوالشروع فيه، لتحقيق تكافؤ الفرص بينهم، وحتى لا يتعرضوا لعقوبة الحرمان من الإمتحان، حيث سيحرم الطلاب المخالفون من أداء الإمتحان. وتنطلق امتحانات نهاية العام الدراسى 2022-2023، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية اعتبارا من غد السبت.

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