القومية للأنفاق تعلن موعد إعادة تشغيل محطة مترو جامعة القاهرة بالخط الثانى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعد استكمال أعمال تنفيذ كوبرى أعلى مبنى محطة مترو جامعة القاهرة، ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو.
وقالت الهيئة القومية للأنفاق، إن الخط الثانى سيعمل بكامل محطاته كالمعتاد من محطة شبرا الخيمة وحتى محطة المنيب بدءا من صباح غد السبت.
كما تتوجهت الهيئة القومية للأنفاق إلى جمهور الركاب بالشكر على تعاونهم.
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