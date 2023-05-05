رئيس جهاز شئون البيئة والأميرة عالية بنت الحسين فى زيارة لـ«وادى الحيتان»

جدة - نرمين السيد - زار الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة بمرافقة صاحبة السمو الملكى الأردنى الأميرة عالية بنت الحسين، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، محمية وادى الحيتان بمركز يوسف الصديق.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، والدكتور أمير خليل ممثلاً عن مؤسسة four paws international، والسيد ميريك تريلا المدير العام لمحمية المأوى بالمملكة الأردنية الهاشمية، وعدد من قيادات وزارة البيئة والمهتمين بقطاع المحميات.

خلال الزيارة استمعت صاحبة السمو الملكى، ومحافظ الفيوم، ورئيس جهاز شئون البيئة لشرح تفصيلى من الدكتور عبد الجليل هويدى استاذ علم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة الأزهر، حول محمية وادى الحيتان، وتاريخ المنطقة بشكل عام، والحفريات الموجودة بها، حيث أوضح أن منطقة محمية وادى الحيتان وجبل قطرانى تعد أكبر منجم للحفريات الفقارية بالعالم، مشيراً إلى أنه تم استخراج أكثر من 130 نوع من الحفريات، بداية من الأسماك وصولاً إلى القرد المصرى وهو أول كائن يحمل صفات بشرية فى المملكة الحيوانية.

ولفت "هويدى" إلى كيفية تكوين البقايا والحفريات بمناطق المحميات، موضحاً أن نسبة البقايا فى أى منطقة أو فترة زمنية تتراوح بين 2،5% و13% فقط، مضيفاً أن محمية وادى الحيتان كانت جزءاً من البحر المتوسط منذ 40 مليون سنة، مما جعلها غنية بالحفريات النادرة للحيتان، وهياكل الكثير من الحيوانات والأسماك الأخرى مثل؛‏ القروش والأسماك العظمية وعروس البحر والدرافيل‏ والسلاحف والثعابين البحرية وفصيلة "الباسيلو سورس" التى يصل طولها إلى نحو 22 متراً.

كما شملت الزيارة تفقد متحف الحفريات وتغير المناخ، واستمعت لشرحا حول مكونات المتحف الذى يضم 195 قطعة تحكى تطور الحياة البحرية فى المنطقة، كما أنه يتم إدارة موقع محمية وادى الحيتان بالشراكة مع المجتمع المحلى، وتم تدريب السكان المحليين بالمنطقة على كيفية توصيل المعلومات للزوار، وتوعيتهم بضرورة الحفاظ على هذه الكنوز التى يعود تاريخها إلى ملايين السنين، لافتاً إلى أن وجود منطقة وادى الحيتان بالمنطقة ساهم فى توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وقد أعرب الدكتور على أبو سنة، عن سعادته بزيارة صاحبة السمو الملكى الأردنى الأميرة عالية بنت الحسين، لمحمية وادى الحيتان التى تضم كنوزاً فريدة من الحفريات يعود تاريخها إلى ملايين السنين، وتم تصنيفها عام 2005 كمنطقة تراث عالمى، وأعلنتها اليونيسكو كأفضل منطقة للتراث العالمى للهياكل العظمية للحيتان.