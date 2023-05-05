بيان هام من وزارة التنمية المحلية بشأن التعاقد على 19 وظيفة

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة التنمية المحلية، أن الإعلان رقم 2 لسنة 2023 للتعاقد الوظيفى على عدد 19 وظيفة فى عدد من التخصصات، والذى تم الإعلان عنه منذ فترة سيتم خلال الأيام المقبلة البدء فى المقابلات والامتحانات للمتقدمين.





وأشارت وزارة التنمية المحلية، فى بيان لها، اليوم الجمعة، إلى أنه لم يرد ضمن شروط الإعلان أو المستندات المطلوبة وجوب سداد أية مبالغ مالية تتعلق بهذا الإعلان نهائيا. وأضافت أنه جرى التنبيه على موقعها الرسمى بالتأكيد على أن شروط الإعلان لم يتضمن أى مطالبات مالية من المتقدمين وبوجوب التعامل مع رقم التليفون الوارد بالإعلان فقط فى شأن الاستفسارات المتعلقة به وبعدم مسؤولية الوزارة عن أية اتصالات ترد من أرقام أخرى، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أى وقائع من هذا النوع.

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