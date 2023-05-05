تنطلق غدا.. ضوابط امتحان نهاية العام للصفين الأول والثانى الثانوى

جدة - نرمين السيد - وأصدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدة تعليمات لتعميمها على جميع الجهات المعنية والإدارات التابعة لكل مديرية، للالتزام بها عند تنظيم الامتحانات كالتالى:

ضوابط عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

- الالتزام بمواعيد عقد الامتحانات، وعدم عقد أية امتحانات خارج المواعيد المحددة بالجداول.

- يعد الامتحان الإلكترونى هو الامتحان الأصلى للطلاب، لذا يجب التنبيه على ألا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقى، إلا فى حالة الضرورة القصوى وبعد التأكد من الأسباب التى تدعو لذلك من جانب مسؤول التطوير التكنولوجى بالمدرسة، مع اتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

- التأكيد على مدارء المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائى التطوير التكنولوجى فى حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الامتحان وذلك ضمانا لحق الطالب.

- التنبيه مشددا على أن يكون الامتحان الورقى للطلبة الذين يؤدون الامتحان ورقيا (منازل- الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان إلكترونيا) هو ذات الامتحان الإلكترونى.

- بالنسبة لطلاب الدمج، تعقد امتحانات ورقية لهم بذات مواعيد أقرانهم طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع فى الأعوام السابقة.

- ممنوع منعا باتا اصطحاب التليفونات المحمولة أو كاميرات التصوير أو أى وسيلة أخرى داخل لجان الامتحان بغرض الغش أو الشروع فى الغش؛ حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية طبقا لقانون مكافحة الغش.

- يتم تصحيح الامتحانات الورقية داخل المدارس فى سرية تامة أسوة بما تم فى الفصل الدراسى الأول، مع التأكيد على إعلان النتيجة لجميع الطلاب (إلكترونى/ ورقى) فى آن واحد.

- إذا تغيب الطالب بعذر مقبول عن امتحان الفصل الدراسى الاول فى مادة أو أكثر، يعقد له امتحان تكميلى فى الجزء الذى تمت دراسته خلال هذا الفصل، عقب امتحان الفصل الدراسى الثانى، أما إذا وقع هذا التغيب عن امتحان الفصل الدراسى الثانى، فيؤدى الامتحان فى المواد التى تغيب فيها فى هذا الفصل مع امتحان الدور الثانى، ويكون امتحانه فى الجزء من المنهج الذى تمت دراسته فى الفصل الدراسى الثانى فقط.

- فى حالة وجود أكثر من مادة امتحانية فى اليوم الواحد، وتغيب الطالب عن أداء امتحان المادة الأولى، يحق له أداء الامتحان فى المادة الثانية لذات اليوم.

- اتباع جميع الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكل لجان الامتحان (إلكترونى/ ورقى) طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان.

امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

وتعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، فى المدارس الحكومية والخدمات والخاصة المجهزة تكنولوجيا، إلكترونيا على أجهزة التابلت للإجابة على أسئلة الاختيار من متعدد التى تمثل نسبة 85% من الامتحان، وورقيا للإجابة على الأسئلة المقالية التى تمثل نسبة 15% من الامتحان.

أما الطلاب بالمدارس غير المتصلة بشبكة الإنترنت، أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت وكذلك طلبة المنازل، فيؤدون الامتحانات ورقيا فى جميع المواد.

وتعقد الاختبارات على مستوى الإدارة التعليمية، ويضعها الموجهين الأوائل بكل إدارة، الذين يتولون أيضا إعداد ورقة مفاهيم تتضمن أبرز: القوانين، التعريفات، الخرائط، التى تحقق آلية الـOpen book، وتسمح للطلاب بالتركيز على فهم المنهج بعيدا عن الحفظ.