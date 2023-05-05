الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 28

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، نهارا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وليلا طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وتوقع الخبراء أمطارا خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 28 16

العاصمة الإدارية 28 17

6 أكتوبر 29 16

بنهــــا 28 17

دمنهور 26 16

وادى النطرون 27 15

كفر الشيخ 27 17

المنصورة 27 16

الزقازيق 28 17

شبين الكوم 29 17

طنطا 27 17

دمياط 26 18

بورسعيد 24 17

الإسماعيلية 29 18

السويس 28 17

العريش 24 16

رفح 23 16

رأس سدر 31 18

نخل 31 13

كاترين 27 12

الطور 32 18

طابا 29 22

شرم الشيخ 31 20

الإسكندرية 23 16

العلمين الجديدة 23 15

مطروح 22 16

السلوم 23 16

سيوة 26 18

رأس غارب 31 18

الغردقة 30 20

سفاجا 31 22

مرسى علم 32 21

شلاتين 32 20

حلايب 30 20

أبو رماد 29 20

رأس حدربة 29 20

الفيوم 28 17

بنى سويف 29 17

المنيا 29 18

أسيوط 30 17

سوهاج 32 18

قنا 33 19

الأقصر 34 19

أسوان 35 20

الوادى الجديد 35 21

أبوسمبل 35 21

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 40 27

المدينة المنورة 40 25

الرياض 39 25

المنامة 31 24

أبوظبى 33 24

الدوحة 33 24

الكويت 38 22

دمشق 25 11

بيروت 22 17

عمان 23 12

القدس 22 13

غزة 23 17

بغداد 39 22

مسقط 31 28

صنعاء 25 13

الخرطوم 43 29

طرابلس 24 19

تونس 28 18

الجزائر 23 17

الرباط 23 14

نواكشوط 36 24

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 21 10

إسطنبول 17 12

إسلام آباد 25 17

نيودلهى 35 22

جاكرتا 33 26

بكين 25 10

كوالالمبور 32 25

طوكيو 25 19

أثينا 23 14

روما 25 11

باريس 21 13

مدريد 27 13

برلين 11 08

لندن 16 12

مونتريال 21 11

موسكو 07 00

نيويورك 20 12

واشنطن 20 11

أديس أبابا 25 13