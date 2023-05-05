هيئة الدواء تشارك فى ورشة عمل عقدتها منظمة الصحة العالمية برواندا

جدة - نرمين السيد - شاركت هيئة الدواء المصرية، فى ورشة عمل حول تحقيق الجودة، واستدامة إنتاج اللقاحات المحلية فى القارة الإفريقية، لتحسين الوصول إليها، والتى عقدتها منظمة الصحة العالمية بدولة رواندا.





تهدف الورشة إلى إعداد الدول الأعضاء لتعزيز إنتاج اللقاحات المحلية داخل القارة الإفريقية، وذلك من خلال بناء القدرات فى مجال توكيد الجودة، والحفاظ على استدامة الإنتاج وفقاً للمواصفات القياسية لمنظم الصحة العالمية. يأتى ذلك فى ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على المشاركة فى المحافل الدولية، خاصة تلك التى تنظمها منظمة الصحة العالمية، وسعى الهيئة إلى تعزيز إنتاج اللقاحات داخل القارة الأفريقية، وتبادل الخبرات بهذا الشأن.

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