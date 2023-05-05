برنامج تعاون مشترك بين المعهدين الدبلوماسيين المصرى والسعودى

جدة - نرمين السيد - وقع معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية، على برنامج للتعاون المشترك مع معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، بوزارة خارجية المملكة العربية السعودية.





وجاء التوقيع على البرنامج، خلال زيارة السفير وليد حجاج مدير المعهد الى الرياض، تلبية لدعوة من المعهد السعودى.

وقام بالتوقيع الدكتور عادل العمرانى المدير العام المكلف لمعهد الأمير سعود الفيصل، وذلك فى حضور السفير أحمد فاروق سفير مصر بالرياض.

ويعتبر البرنامج، الذى يمتد لمدة ثلاث سنوات، الثانى من نوعه من المعهدين المصرى والسعودى منذ توقيعهما على مذكرة تفاهم للتعاون الموسع بينهما عام 2015.

كما يهدف برنامج التعاون الى تنشيط وتطوير مجمل اوجه وبرامج التبادل بين المعهدين فى مجال التدريب الدبلوماسى، خصوصا من أجل تطوير مهارات وتأهيل شباب الدبلوماسيين المتدربين عن الجانبين، إلى جانب إقامة فعاليات وورش عمل مشتركة حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الاهتمام المتبادل، وتبادل الخبرات والدروس المستفادة فى إعداد مناهج وبرامج التدريب الدبلوماسى ذات الصلة بالدورات التى ينفذها كل معهد.

وأكد السفير وليد حجاج، خلال زيارته على التزام معهد الدراسات الدبلوماسية بمشاركة الجانب السعودى خبراته الممتدة فى مجال التدريب الدبلوماسى منذ تأسيسه عام 1966 وحرصه على توسيع رقعة تعاونه مع المعهد السعودى تعظيما لاستفادتهما المشتركة من تجارب بعضهما البعض.