نائب عن تنسيقية الأحزاب: الحوار الوطنى يحرص على دعم الشباب وقضاياهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 مايو 2023 07:27 مساءً - قال النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك جهودا كبيرا بذلت فيما يتعلق بملف الشباب في الفترة السابقة، وكان هناك لقاءات مع فئات كثيرة من الشباب في الجامعات والمدارس وعلى المقاهي وغيرها.

أضاف فتحي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن هناك حرص على دعم الأنشطة الطلابية والأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن ملف الرياضة في مصر أيضا كان له نصيب كبير في الجهود التي بذلت قبل انطلاق الحوار منذ دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي له.

وتابع مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني: "نحرص على تأهيل قائد مجتمعي وسياسي من خلال اتحادات الطلبة داخل المدارس والجامعات، ورغم مرور عام كامل على دعوة الرئيس لإطلاق الحوار، إلا أن الأعمال التي جرت قبل بدء الحوار كبيرة".

وأكمل: "المحور المجتمعي يتناول ملفات عديدة في التعليم والصحة والزيادة السكانية وغيرها من القضايا، والتحديات التي تواجه كل الملفات، وهناك مقرر ومقرر مساعد لكل لجنة بالحوار الوطني لمناقشة القضايا بدقة".