التربية والتعليم فى أسبوع.. تفاصيل الامتحانات ومدارس جديدة بسيناء

جدة - نرمين السيد - الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، يزور محافظة شمال سيناء ويفتتح عددا من المدارس بالشيخ زويد، وهى: مدرسة الشلاق الإعدادية، ومدرسة المعنية للتعليم الأساسى، وذلك بمدينة الشيخ زويد.

ووجه الدكتور رضا حجازى بحزمة قرارات لتطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة وهى تشغيل مدرسة STEM لرعاية الطلاب المتفوقين والموهوبين بالعريش، إنشاء مدرسة رسمية دولية بمجمع مدارس أرض المتفوقين تضم 14 فصلا، الدفع بقوافل تعليمية للمحافظة لاستفادة الطلاب من المعلمين الأكفاء، إعداد عرض مسرحى على مستوى المديرية التعليمية بالمحافظة، تفعيل مجموعات الدعم المدرسى لتحسين مستوى الطلاب الدراسى، وإطلاق مبادرة "تمكين الطفل المصرى" بالشراكة مع المجلس القومى للطفولة والأمومة ومنظمات المجتمع المدنى واليونيسيف فى أربع محافظات من بينهم شمال سيناء.

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعا مع مديرى الإدارات التعليمية بمحافظة شمال سيناء، وذلك فى ختام زيارته للمحافظة، واستعرض جهود الوزارة فى تطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة وأبرز الاجراءات الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسى 2022 / 2023، وأكد أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة واضحة ومحددة وتركز على نواتج التعلم، كما وجه بتهيئة اللجان فى شمال سيناء لراحة الطلاب أثناء تأدية الامتحانات، وتزويد المحافظة بمدرسة رسمية دولية وإنشاء مدارس مصر المتميزة العام الدراسى المقبل.

وزير التربية والتعليم يفتتح المعرض السنوى للتعليم الفنى لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة، والذى يتضمن مشروعات وأعمال الطلاب خلال العام الدراسى 2023، حيث تفقد الدكتور رضا حجازى المعرض العام لمنتجات التعليم الفنى، لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة وشاهد مشروعات ومعروضات الطلاب فى المجالات الفنية المختلفة.

كما تفقد الوزير أقسام الملابس الجاهزة، وأعمال النجارة، والمعمار والتشطيبات، وترميم الاثار، وإعادة تدوير كسر الحجارة، كما تفقد جناح المنتجات الغذائية للمدارس الزراعية، وتصنيع الأغذية، والنسيج والطباعة، والزخرفة.

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعا، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مع الاتحاد العام للمصريين فى الخارج، بالإضافة لعدد من أولياء الأمور والطلاب المصريين بمدارس البعثة التعليمية المصرية فى السودان، وذلك لبحث المعوقات التى تواجههم.

وأكد الدكتور رضا حجازى أن الدولة المصرية لا تتخلى عن أبنائها المغتربين، وان القيادة السياسية وجهت بتذليل كافة العقبات أمام الطلاب المصريين العائدين من السودان.

وفى هذا الإطار، استعرض الدكتور رضا حجازى القرارات التى اتخذها مؤخرا لتيسير الاجراءات على طلاب الثانوية العامة المصريين فى مدارس البعثة التعليمية المصرية فى السودان والعائدين منهم لأرض الوطن، حيث قرر تأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بمدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان لحين استقرار الأوضاع.

كما وجه الوزير الادارة العامة للامتحانات باستقبال طلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من مدارس البعثة التعليمية المصرية فى السودان لتسهيل كافة الاجراءات الخاصة بتسكينهم فى مدارسهم السابقة وفقا لمحل سكنهم وتأدية امتحانات نهاية العام الدراسى 2022 / 2023، كما وافق الوزير على السماح لمن يرغب منهم بتأجيل أداء امتحانات نهاية العام للدور الثانى مع الحصول على الدرجات الفعلية كاملة.

وأوضح أنه على طلاب نظام التعليم السودانى الراغبين فى الالتحاق بمنظومة التعليم فى مصر اجراء معادلة بالإدارة العامة للامتحانات.

قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون المناطق النائية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء محمد الزملوك محافظ الوادى الجديد؛ بتفقد الأنشطة الفنية والرياضية والاستعراضية، على هامش حفل ختام النسخة الرابعة من الاوليمبياد الحدودية.

وشهد الوزيران والمحافظين ومستشار الرئيس للمناطق النائية، مجموعة من عروض الكاراتيه، والعروض الفنية والرياضية والاستعراضية المقدمة من مراكز الفنون بالمحافظات الحدودية المشاركة ومحافظات الدقهلية وبورسعيد والإسكندرية.

كما تفقد الوزيران برفقة الحضور فعاليات ونهائيات برنامج المسابقات الرياضية فى ألعاب (خماسى كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة، كرة السلة، كرة السرعة، تنس الطاولة، ألعاب القوى، سباحة ظهر وحرة 50 م).

وزير التربية والتعليم يشارك فى الندوة التثقيفية للاتحاد المصرى للثقافة الرياضية، فى إطار ختام فعاليات أوليمبياد المحافظات الحدودية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، ويؤكد أن هدفنا توسيع قاعدة ممارسة الرياضة والاهتمام بأبناء مصر من المحافظات الحدودية، والممارسات الرياضية تعد العامل الرئيسى فى تحسين الصحة العامة وتنمية الولاء والانتماء للوطن، وأن بناء الإنسان مسئولية مشتركة من خلال التعاون والتنسيق بين كافة الجهات، وأن الرياضة المدرسية تلعب دورا بارزا وفعالا فى بناء شخصية الطالب.

وزير التربية والتعليم يتفقد مجموعات الدعم للشهادتين الإعدادية والثانوية بمحافظة مرسى مطروح، بحضور وزير الشباب والرياضة ومستشار الرئيس لشئون المناطق النائية ومحافظ مطروح.

وأجرى الدكتور رضا حجازى حوارا مع الطلاب حول آرائهم وكيفية الاستفادة من مجموعات الدعم، مؤكدا أن تنفيذ هذه المجموعات من أجل تقديم الدعم لتحسين مستوى الطلاب الدراسى، وذلك بمقابل مادى مناسب بهدف تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

وأشادت الطالبات المشاركات بمجموعات الدعم وما تقدمه لهن من فهم المعلومات والإلمام بالمناهج، كما أشرن إلى أنهن تعرفن على هذه المجموعات من خلال القوائم التى تم نشرها داخل المدارس بأسماء المعلمين، والجداول للمواد.

وزير التربية والتعليم يعقد اجتماعا مع قيادات مديرية التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بمحافظة مطروح، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك للاطمئنان على انضباط سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة، واستعراض الاجراءات الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسى لمختلف صفوف النقل والشهادة الإعدادية وشهادة الثانوية العامة.

وخلال الاجتماع، اطمأن الوزير على كافة استعدادات واجراءات المديرية لامتحانات نهاية العام، مشددا على ضرورة انضباط سير الامتحانات، وعدم السماح بأى حالات غش.

أدلى وزير التربية والتعليم عقب اجتماع مجلس الوزراء الذى عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لتصريحات تليفزيونية حول التيسيرات المقدمة للطلاب المصريين العائدين من دولة السودان الشقيقة.

وأوضح الدكتور رضا حجازى أنه فور وقوع الأحداث أصدر قرارا بتأجيل امتحانات الثانوية للبعثة المصرية فى السودان، كما تم السماح للطلاب المتواجدين ضمن البعثة المصرية بالسودان والمقيدين بالصف الثالث الثانوى، بإمكانية أداء امتحانات الثانوية العامة فى مصر، والتأجيل لدخول أداء هذه الامتحانات بالدور الثانى، مع التأكيد على أنهم سيحصلون على الدرجة الفعلية لنتيجة امتحاناتهم.

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤتمرا صحفيا؛ لتوضيح الرؤى المستقبلية واستعراض الجهود والإجراءات التى اتخذتها الوزارة فى ضوء الاستعدادات لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة 2022 – 2023 والتى تنعقد 12 يونيو المقبل.

واستعرض وزير التربية والتعليم آليات وإجراءات الوزارة استعدادا لامتحانات الثانوية العامة 2022 – 2023 وأكد أن الوزارة حرصت على اتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى الاستعداد المبكر لامتحانات الثانوية العامة والتيسير على أبنائنا الطلاب وطمأنتهم لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، ومراعاة المستويات المعرفية للطلاب عند إعداد مواصفات الورقة الامتحانية، وتدريب ۳۰۰ ألف من معلمى المرحلة الثانوية على إعداد أسئلة الامتحانات بالنظام الجديد.

كما أكد الوزير أن تصحيح الامتحانات إلكترونيا فى ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric، وأن إجراء تعديلات لعدد ونوع الأسئلة فى كل مادة دراسية يهدف ليمنح الطالب الفرصة والوقت الكافى للإجابة والمراجعة، كما استعرض الإجراءات مشددة لمكافحة الغش فى الامتحانات وتطبيق القرارات الوزارية المنظمة لمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والسماح للطالب بالاطلاع على صورة كراسة الأسئلة وصورة البابل شيت الخاص به عند التظلم.

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عددا من التعليمات الهامة المنظمة لأداء الامتحانات الإلكترونية لطلاب "ابناؤنا فى الخارج" للعام الدراسى 2023/2022.

وتتضمن التعليمات أن يتاح للطلاب الدخول لمنصة الامتحانات الإلكترونية من خارج جمهورية مصر العربية فقط، من خلال الرابط التالى:

‏https://exam.abroad.moe.gov.eg/

كما تتضمن التعليمات التوجيه بنشر دليل الاستخدام الخاص بتأدية الامتحانات لكل مرحلة على الموقع الرسمى لمنصة "أبناؤنا فى الخارج" https://sabroad.emis.gov.eg/

وزير التربية والتعليم يستعرض جهود ورشة عمل لجنة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية والتى عقدتها الوزارة على مدار أيام متتالية لصياغة الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية وفقا لنظام التعليم الجديد بدعم من منظمة "يونيسف.

وأكد الدكتور رضا حجازى على ضرورة بناء مناهج على أسس علمية وبشكل مخطط ومدروس، مضيفا أن هذا الورشة هدفها صياغة رؤية الوزارة للإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية والتركيز على المفاهيم الكبرى وفقا للمعايير الدولية والعالمية فى تصميم المناهج بما يتناسب مع متطلبات العصر.