محافظ الجيزة يتابع أعمال رفع المخلفات وحالة النظافة بشوارع الزمر والمنيب

جدة - نرمين السيد - تابع أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، حالة النظافة وجهود رفع المخلفات، بعدد من القطاعات بأحياء العمرانية وجنوب الجيزة، حيث شملت الجولة مناطق المنيب وربيع الجيزى وترعة الزمر.





ووقف أحمد راشد، على أعمال رفع المخلفات والرتش بالمنطقة الكائنة أمام شارع الدكتور مع شارع ترعة الزمر بنطاق حى العمرانية، وذلك من خلال فرق ومعدات هيئة النظافة والحى فى إطار تحسين منظومة النظافة ورفع كفاءة الساحات الواقعة أسفل المحاور المرورية والكبارى لتحقيق الاستغلال الأمثل لها. وكلف المحافظ بالمتابعة الدورية للحالة العامة للساحات من حيث النظافة وعدم وجود تعديات أو اشغالات، مشددا على رفع كفاءة عدد من الساحات غير مستغلة لإقامة أنشطة خدمية عليها. كما تابع محافظ الجيزة جهود حملات منع الإنتظار الخاطئ بالجزر الوسطى للطرق والشوارع الرئيسية، موجها بتكثيف الحملات لما تسببه تلك السلوكيات الخاطئة من إعاقة للحركة المرورية. رافق محافظ الجيزة، خلال جولته شاكر يونس السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير المساعد، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة، وذكى سلام رئيس حى جنوب، وأحمد جلال رئيس حى العمرانية.

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