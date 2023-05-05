الثلاثاء.. بدء تنفيذ التدريب الذهنى والبدنى لمعلمى مسابقة الـ 30 ألف

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الجمعة، بدء تنفيذ التدريب الذهنى والبدنى للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم"، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023، ولمدة 3 أيام، بقاعات التدريب بالمديريات والإدارات التعليمية.





يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، باستكمال تنفيذ البرامج التأهيلية للمعلمين الذين اجتازوا اختبارات "مسابقة 30 ألف معلم" التى تمت بمعرفة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووفقا للقرار (2297) لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (428) لسنة 2013م، ووفقا للمادة (4) المعدلة بشأن التعاقد لوظائف المعلمين الجدد، حيث أنه لا يجوز إتمام التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات المحددة.

وحرصًا من وزارة التربية والتعليم على ضرورة تمتع المعلم باللياقة الذهنية والبدنية التى تساعده على أداء مهامه الحياتية والوظيفية بشكل فعال، توضح الوزارة أن الهدف العام للبرنامج، التأهيل الذهنى والبدنى للمعلمين الجدد، وأنَّ الناتج التربوى من التدريب هو تعزيز روح الانتماء الوطنى، ورفع الكفاءة الذهنية والبدنية، بجانب تعزيز مهارات التواصل، بالإضافة إلى إعداد المعلمين الجدد لاجتياز الاختبارات البدنية والمقابلات الشخصية المتممة للبرنامج التدريبى.

وأضافت "الوزارة"، أنه سيتم التدريب من خلال المدربين المعتمدين بالأكاديمية المهنية للمعلمين، كما سيتم الاستعانة بمعلمى التربية الرياضية الذين يتم ترشيحهم من قبل توجيه التربية الرياضية.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تنفيذ برنامج التأهيل الذهنى والبدنى للمعلمين الجدد، من خلال عقد اجتماع مع مديرى إدارات التدريب بالمديريات التعليمية لعرض ومناقشة البرنامج التدريبى، ومناقشة آليات التنفيذ، ثم البدء بالتنفيذ بالمديريات والإدارات التعليمية.

وتتضمن الموضوعات التدريبية، خلال اليوم الأول، تنمية قيم الولاء والانتماء الوطنى والتعريف بالمشروعات القومية وحروب الجيل الخامس، أما اليوم الثانى فيتضمن التأهيل البدنى ورفع الكفاءة البدنية للمعلمين والذى سيتم تنفيذه داخل الملاعب والساحات الرياضية المتاحة فى المحافظات، وبالنسبة لليوم الثالث فيتضمن التدريب على مهارات الاتصال والتواصل وتطوير الذات ومهارات العرض والتقديم واجتياز المقابلة الشخصية.

وتؤكد الوزارة أنه لا يعد المتدرب قد أتم البرنامج التدريبى إلا بعد اجتيازه للاختبارات المكملة التى تعقدها الجهة المعنية فى تاريخ لاحق لتدريبه، كما تؤكد الوزارة أن البرنامج التدريبى والاجراءات المتعلقة بالاختبارات ستكون مجانية ولن يتم دفع أى تكلفة مالية.

والجدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازى، قد وجه بتنفيذ برنامج التأهيل التربوى يوم الإثنين الموافق 13 مارس 2023 للمعلمين الناجحين فى المسابقة والذى استهدف إكساب المشاركين المعرفة، والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتى التعليم والتعلم، وذلك لتأهيلهم تربويا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقا لمنظومة التعلم الجديدة.