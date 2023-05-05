محافظ شمال سيناء يسلم عقود التجمع التنموى بـ«خشم القاد» على المنتفعين

جدة - نرمين السيد - سلم الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم، عقود "التجمع التنموى" فى منطقة "خشم القاد" بوسط سيناء على المنتفعين، وذلك فى إطار الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة وذكرى تحرير سيناء.





وأكد المحافظ، على إنشاء 10 تجمعات تنموية متكاملة بشمال سيناء وهى: النثيلة 1، النثيلة 2، طويل الحامض، صدر الحيطان، التمد بمركز نخل والخفجة، خشم الجاد، الدفيدف، النوافعة، والكيلو 61 ببغداد بمركز الحسنة، وذلك بتكلفة بلغت نحو 4 مليارات و57 مليون جنيه.

وأشار المحافظ، إلى أن كل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية.. حيث يضم أراض زراعية مجهزة بمساحة 5 أفدنة لكل منتفع (منزل، ديوان، مسجد، مدرسة تعليم أساسى، ساحة رياضية، مرافق خدمية متنوعة، وأنشطة ومشروعات إنتاجية).

وشدد المحافظ، على ضرورة العمل بجدية لزراعة الأرض لتصبح خضراء، مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أنه فى حالة زراعة الأرض سيمنح المستفيد 5 أفدنة أخرى.

ولفت المحافظ إلى تعيين مجلس اتحاد للشاغلين بكل تجمع، مؤكدا انتداب موظفين للعمل فى المدارس ومراكز الشباب والأماكن الخدمية المتنوعة فى التجمعات التنموية.

من جانبه، أكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، أن المرحلة الأولى التى تم تسليمها عقود التجمع التنموى بخشم القاد، بلغت 39 مواطنا.

وأشار إلى تسليم باقى المواطنين بالتجمع كمرحلة ثانية بـ 39 منزلا، وذلك بعد 10 أيام من تاريخ التسليم الأول، حيث سيعلن الموعد المحدد على البوابة الإلكترونية لمحافظة شمال سيناء.

ولفت سكرتير عام المحافظة، إلى توفير أتوبيس تابع للمحافظة لنقل المواطنين من محافظة الإسماعيلية إلى التجمع والعودة بعد تسلم العقود الخاصة بهم.