محافظ أسوان: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات لخدمة القادمين من السودان

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ أسوان أشرف عطية، برفع درجة الاستعداد فى مستشفيات المحافظة وإمداد المستشفيات بأعداد إضافية من الأطباء فى جميع التخصصات ومضاعفة أعداد فرق الطب الوقائى بالمحافظة والمناطق الحدودية، فى إطار استكمال الأجهزة المعنية بالمحافظة جهودها فى تقديم الخدمات المختلفة للأخوة النازحين القادمين من دولة السودان داخل المعابر البرية فى أرقين وقسطل ومستشفى أبوسمبل الدولى، بالإضافة إلى الموقف الدولى بكركر.





وكلف المحافظ -فى بيان اليوم الجمعة- رؤساء المراكز والمدن بالإشراف ميدانيا بنوبتجيات ثابتة على ما يتم تقديمه من خدمات فى كل الاتجاهات بالمعابر البرية والموقف الدولى البرى بكركر، مع عدم مغادرة المواقع المتواجدين فيه إلا بعد وصول البديل لتحقيق السيطرة الكاملة على المستجدات أولا بأول، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة العامة والتطهير والتعقيم داخل هذه المعابر وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المدعمة بالتخصصات المختلفة داخل تمركزات سيارات الإسعاف الثابتة وكذا السيارات المتنقلة، بالإضافة إلى توفير المستلزمات الطبية.

كما وجه المحافظ بتوفير مطبخ للوجبات الساخنة والجافة والمياه المثلجة النقية والسلع الغذائية، إلى جانب تقديم كافة التسهيلات لوزارة الصحة والهلال الأحمر المصرى والمنظمات الدولية لتقديم الخدمات المتنوعة، والتنسيق الدائم مع وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية وغرفة الشركات السياحية لتوفير الأتوبيسات وقطارات السكك الحديدية على مدى اليوم بأسعار مناسبة.

وشدد على أن يتم بشكل يومى تمهيد الطرق المؤدية للمعابر البرية ورفع المخلفات أولاً بأول، والعمل على تشغيل العبارات النيلية على مدى اليوم بالكامل ليلا ونهارا لاستيعاب أعداد الوافدين القادمين من السودان ونقلهم من قسطل شرقا إلى مدينة أبوسمبل غربا.

وأوضح المحافظ، أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة قامت المحافظة بتركيب 45 عمود إنارة بالطريق المؤدى لمدخل مرسى ميناء حجر الشمس بقسطل.