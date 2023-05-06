وكلف المحافظ -فى بيان اليوم الجمعة- رؤساء المراكز والمدن بالإشراف ميدانيا بنوبتجيات ثابتة على ما يتم تقديمه من خدمات فى كل الاتجاهات بالمعابر البرية والموقف الدولى البرى بكركر، مع عدم مغادرة المواقع المتواجدين فيه إلا بعد وصول البديل لتحقيق السيطرة الكاملة على المستجدات أولا بأول، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة العامة والتطهير والتعقيم داخل هذه المعابر وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المدعمة بالتخصصات المختلفة داخل تمركزات سيارات الإسعاف الثابتة وكذا السيارات المتنقلة، بالإضافة إلى توفير المستلزمات الطبية.
كما وجه المحافظ بتوفير مطبخ للوجبات الساخنة والجافة والمياه المثلجة النقية والسلع الغذائية، إلى جانب تقديم كافة التسهيلات لوزارة الصحة والهلال الأحمر المصرى والمنظمات الدولية لتقديم الخدمات المتنوعة، والتنسيق الدائم مع وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية وغرفة الشركات السياحية لتوفير الأتوبيسات وقطارات السكك الحديدية على مدى اليوم بأسعار مناسبة.
وشدد على أن يتم بشكل يومى تمهيد الطرق المؤدية للمعابر البرية ورفع المخلفات أولاً بأول، والعمل على تشغيل العبارات النيلية على مدى اليوم بالكامل ليلا ونهارا لاستيعاب أعداد الوافدين القادمين من السودان ونقلهم من قسطل شرقا إلى مدينة أبوسمبل غربا.
وأوضح المحافظ، أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة قامت المحافظة بتركيب 45 عمود إنارة بالطريق المؤدى لمدخل مرسى ميناء حجر الشمس بقسطل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ أسوان: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات لخدمة القادمين من السودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.