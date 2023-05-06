وزير الأوقاف يقرر زيادة مدة خطبة الجمعة

جدة - نرمين السيد - وأكد الوزير، عبر صفحته بفيسبوك، أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا ، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

وتابع: "وفق الله جميع أئمتنا وخطبائنا لكل خير ونفع بهم ورزقنا وإياهم سعة الفقه والفهم وسداد القول وأعاننا وإياهم على خدمة ديننا ووطننا وما أقامنا فيه وحملنا إياه من أمانة الكلمة".