الأرصاد تعلن انخفاض درجات الحرارة اليوم وتوقعات بسقوط أمطار على هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - وأوضحت، أن الأجواء اليوم مائلة للبرودة صباحا، مائلة للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .
ومن المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.
وأشارت إلى أنه هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون مثيره للرمال والأتربة على شمال الصعيد على فترات متقطعة.
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