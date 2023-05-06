ضياء رشوان: مجلس الأمناء يجتمع خلال أيام لإعلان تفاصيل جلسات الحوار الوطنى

جدة - نرمين السيد - قال المنسق العام للحوار الوطنى ضياء رشوان إن جلسات الحوار الوطنى المقبلة ستنطلق خلال أسبوع أو 10 أيام، موضحا أن مجلس الأمناء سيجتمع خلال الفترة القليلة المقبلة لإعلان تفاصيل ومواعيد الجلسات.





وأضاف رشوان أن الحوار الوطنى قد انطلق رسميا قبل يومين، وتابع الجميع كل تفاصيله وجلساته على الهواء مباشرة، لافتا إلى أن قناة "إكسترا لايف" تبث جلسات الحوار على الهواء مباشرة، وسيكون جزء من عمل القناة نقل جلسات الحوار الوطنى فى الفترة المقبلة.

وأوضح أن جلسات الحوار الوطنى ستشهد تواجد كل وسائل الإعلام التى ترغب فى متابعة الحوار، وسيكون هناك نقل إعلامى له على كافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل والصحافة المطبوعة وخلافه.

وتابع أن هناك ملمحين مهمين للغاية فى حفل الافتتاح للحوار الوطني، أبرزهم التنوع والاختلاف كان سمة كبيرة، وهذا الأمر لم يكن له أى إعداد أو توجيه لأى فرد تحدث من أول المنسق العام حتى نهاية كلمة آخر من شارك فى الجلسة الافتتاحية.

وأكد أن الجميع تحدث كل بما يعتقد فى إطار المساحة العامة له، ولم نلمح أى نوع من التشاحن مع أى أحد على كلمات أو مواقف أو آراء ولم نر احتكاكا داخل القاعة أو خارجها، وجلسات الحوار فرصة لكل من يريد الاعتراض أو خلافه.

وأشار رشوان إلى أن تحالف (30 يونيو)، كان حاضرا فى جلسة الحوار الوطنى وهو يمثل الشعب المصري، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن الحوار الوطنى يصنع مستقبل الجمهورية الجديدة.

ولفت إلى أن الحكومة والبرلمان فى تفاعل دائم مع الحوار الوطني، حيث كان هناك عدد كبير من ممثلى مجلسى النواب والشيوخ، موجها رسالة للشعب المصرى بالتفاعل مع الحوار من خلال أفكارهم حتى نصل لحلول ترضى الجميع وكل الأراء مطروحة.

وأكد أن كل قضية مجتمعية معروضة يتم التوافق عليها والوصول لحل فيها يتم رفعها وعرضها على الرئيس السيسى لاتخاذ إجراء فيها، مشددا على أنه لا يوجد خط أحمر على فكرة طالما ممكنة التنفيذ وتؤدى للصالح العام، مطالبا المواطنين بالصبر حتى الانتهاء من مناقشة معظم القضايا.

وبين رشوان أن وجود الحكومة رمزى بتكليف من رئيس الجمهورية; الأمر الذى يشير إلى أن الحكومة شريكة معنا، مشددا على أن الرئيس السيسى مهتم بالحوار الوطنى لأنه يشمل الجميع ووجد أن آليته جمع الأحزاب والقوى السياسية والنقابات لأنهم وسيلة التعبير عن الشعب.

واختتم رشوان حديثه قائلا: "أدعو كل المواطنين للضغط على الأحزاب المنتمية إليها بتوصيل أفكاركم التى ستعمل على حل مشاكلكم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما طالب المجتمع الأهلى بالطرح على ممثليهم كل مطالبهم.. فالحوار ليس العصا السحرية التى ستحل كل مشاكل مصر ولكن بالتأكيد أن الحوار أحد الأدوات الرئيسية التى من الممكن ان تحل مشاكل مصر".