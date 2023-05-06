الأوقاف: انعقاد المقرأة المسجدية المجودة من مسجد الإمام الحسين اليوم

جدة - نرمين السيد - وتكون المقرأة برئاسة القارئ أحمد نعينع، وعضوية كل من: القارئ الشيخ قطب الطويل، والقارئ الشيخ هانى الحسيني، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، والقارئ الشيخ إبراهيم الفشني، والقارئ الشيخ السعيد فيصل، وإشراف فنى عبد العزيز عمران.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يكون فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا.