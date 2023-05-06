انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - وتتولى الإدارات والمديريات التعليمية تنظيم هذه الامتحانات وإعلان الجداول والنتائج، فى ضوء تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
ووجهت وزارة التربية والتعليم جميع المديريات التعليمية، بتعميم تنبيهات على الإدارات والمدارس، بعدم منع أى طالب من أداء الامتحان والتيسير على الطلاب، وتوفير الهدوء التام لأداء الامتحانات فى يسر.
وتعقد الإدارات التعليمية غرف عمليات تتصل بالمديرية التعليمية التابعة، لمتابعة الموقف لحظة بلحظة والتدخل الفورى لحل أى مشكلة قد تحدث.
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