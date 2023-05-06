محافظ الإسكندرية يناقش مع رئيس سلامة الغذاء سبل التنسيق والتعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - ناقش محافظ الإسكندرية محمد الشريف، مع رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور طارق الهوبى والوفد المرافق له، سبل التنسيق والتعاون بين المحافظة والهيئة، وأهمية العمل كفريق لتحقيق التكامل والتعاون المثمر والبناء.





وقال الشريف - فى تصريح اليوم الجمعة- إن اللقاء يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة تشديد الرقابة على سلامة الغذاء خلال الاستيراد والتصدير وضمان وصول السلع الغذائية للمواطنين بجودة عالية وصحية وآمنة.

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أنّه تمّ مناقشة عدد من الموضوعات، أهمها متابعة وضمان سلامة الغذاء بما ينعكس على صحة المواطن، كم أعرب الشريف عن سعادته لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والوفد المرافق له، لتعاونهم فى سبيل تحقيق تقدم فى مجال سلامة الغذاء.

وأكد الشريف تقديم كل أوجه التعاون والتسهيلات التى تخدم وتعزز من تفعيل دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء داخل المحافظة كجهة رقابية خدمية فى الارتقاء بمستويات سلامة الغذاء وأمنه بما يخدم المواطن.

واستعرض الدكتور طارق الهوبى، خلال اللقاء، دور الهيئة الرقابى والذى يضمن وصول غذاء صحى وآمن خلال العملية الإنتاجية، مرورا بمرحلة التداول وحتى الطرح بالأسواق.

كما أوضح أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تسعى بدورها إلى الارتقاء بجودة وتنافسية الصناعات الغذائية المصرية بالأسواق المحلية والعالمية، وتعمل على متابعة توافر الاشتراطات والتشريعات الدولية فى جميع مراحل سلسة الغذاء فى مصر من خلال إحكام الرقابة على كل منشآت القطاع الغذائى، الأمر الذى يكفل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى وزيادة تنافسية وقبول المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.