التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني السبت ٢٩ إبريل – الخميس...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 مايو 2023 08:23 صباحاً - أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من (السبت ٢٩ إبريل – الخميس ٤ مايو) ويتضمن ما يلي:

السبت ٢٩ إبريل

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يزور محافظة شمال سيناء ويفتتح عددا من المدارس بالشيخ زويد، وهم مدرسة الشلاق الإعدادية، ومدرسة المعنية للتعليم الأساسي، وذلك بمدينة الشيخ زويد.

ووجه الدكتور رضا حجازي بحزمة قرارات لتطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة وهي تشغيل مدرسة STEM لرعاية الطلاب المتفوقين والموهوبين بالعريش، إنشاء مدرسة رسمية دولية بمجمع مدارس أرض المتفوقين تضم 14 فصلًا، الدفع بقوافل تعليمية للمحافظة لاستفادة الطلاب من المعلمين الأكفاء، إعداد عرض مسرحي على مستوى المديرية التعليمية بالمحافظة،تفعيل مجموعات الدعم المدرسي لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، وإطلاق مبادرة "تمكين الطفل المصري" بالشراكة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمات المجتمع المدني واليونيسيف في أربع محافظات من بينهم شمال سيناء.

السبت ٢٩ إبريل

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعا مع مديرى الإدارات التعليمية بمحافظة شمال سيناء، وذلك في ختام زيارته للمحافظة، واستعرض جهود الوزارة في تطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة وأبرز الاجراءات الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، وأكد أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة واضحة ومحددة وتركز على نواتج التعلم، كما وجه بتهيئة اللجان فى شمال سيناء لراحة الطلاب أثناء تأدية الامتحانات، وتزويد المحافظة بمدرسة رسمية دولية وإنشاء مدارس مصر المتميزة العام الدراسى المقبل.

الأحد 30 إبريل

وزير التربية والتعليم يفتتح المعرض السنوي للتعليم الفني لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة، والذى يتضمن مشروعات وأعمال الطلاب خلال العام الدراسى ٢٠٢٣، حيث تفقد الدكتور رضا حجازى المعرض العام لمنتجات التعليم الفني، لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة وشاهد مشروعات ومعروضات الطلاب فى المجالات الفنية المختلفة.

كما تفقد الوزير أقسام الملابس الجاهزة، وأعمال النجارة، والمعمار والتشطيبات، وترميم الاثار، وإعادة تدوير كسر الحجارة، كما تفقد جناح المنتجات الغذائية للمدارس الزراعية، وتصنيع الأغذية، والنسيج والطباعة، والزخرفة.

الاثنين ١ مايو

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعا، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مع الاتحاد العام للمصريين في الخارج، بالإضافة لعدد من أولياء الأمور والطلاب المصريين بمدارس البعثة التعليمية المصرية في السودان، وذلك لبحث المعوقات التي تواجههم.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن الدولة المصرية لا تتخلى عن أبنائها المغتربين، وان القيادة السياسية وجهت بتذليل كافة العقبات أمام الطلاب المصريين العائدين من السودان،

وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور رضا حجازي القرارات التي اتخذها مؤخرا لتيسير الاجراءات على طلاب الثانوية العامة المصريين في مدارس البعثة التعليمية المصرية في السودان والعائدين منهم لأرض الوطن، حيث قرر تأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بمدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان لحين استقرار الأوضاع.

كما وجه الوزير الادارة العامة للامتحانات باستقبال طلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من مدارس البعثة التعليمية المصرية في السودان لتسهيل كافة الاجراءات الخاصة بتسكينهم في مدارسهم السابقة وفقا لمحل سكنهم وتأدية امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، كما وافق الوزير على السماح لمن يرغب منهم بتأجيل أداء امتحانات نهاية العام للدور الثاني مع الحصول على الدرجات الفعلية كاملة.

وأوضح أنه على طلاب نظام التعليم السوداني الراغبين في الالتحاق بمنظومة التعليم في مصر اجراء معادلة بالإدارة العامة للامتحانات.

الاثنين ١ مايو

قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون المناطق النائية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء محمد الزملوك محافظ الوادي الجديد؛ بتفقد الأنشطة الفنية والرياضية والاستعراضية، علي هامش حفل ختام النسخة الرابعة من الاوليمبياد الحدودية.

وشهد الوزيران والمحافظين ومستشار الرئيس للمناطق النائية، مجموعة من عروض الكاراتيه، والعروض الفنية والرياضية والاستعراضية المُقدمة من مراكز الفنون بالمحافظات الحدودية المُشاركة ومحافظات الدقهلية وبورسعيد والإسكندرية.

كما تفقد الوزيران برفقة الحضور فعاليات ونهائيات برنامج المسابقات الرياضية في ألعاب (خماسي كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة، كرة السلة، كرة السرعة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، سباحة ظهر وحرة ٥٠ م).

الثلاثاء ٢ مايو

وزير التربية والتعليم يشارك في الندوة التثقيفية للاتحاد المصري للثقافة الرياضية، في إطار ختام فعاليات أوليمبياد المحافظات الحدودية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، ويؤكد أن هدفنا توسيع قاعدة ممارسة الرياضة والاهتمام بأبناء مصر من المحافظات الحدودية، والممارسات الرياضية تعد العامل الرئيسي في تحسين الصحة العامة وتنمية الولاء والانتماء للوطن، وأن بناء الإنسان مسئولية مشتركة من خلال التعاون والتنسيق بين كافة الجهات، وأن الرياضة المدرسية تلعب دورًا بارزًا وفعالاً في بناء شخصية الطالب.

الثلاثاء 2 مايو

وزير التربية والتعليم يتفقد مجموعات الدعم للشهادتين الإعدادية والثانوية بمحافظة مرسى مطروح، بحضور وزير الشباب والرياضة ومستشار الرئيس لشئون المناطق النائية ومحافظ مطروح.

وأجرى الدكتور رضا حجازي حوارا مع الطلاب حول آرائهم وكيفية الاستفادة من مجموعات الدعم، مؤكدا أن تنفيذ هذه المجموعات من أجل تقديم الدعم لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، وذلك بمقابل مادي مناسب بهدف تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

وأشادت الطالبات المشاركات بمجموعات الدعم وما تقدمه لهن من فهم المعلومات والإلمام بالمناهج، كما أشرن إلى أنهن تعرفن على هذه المجموعات من خلال القوائم التى تم نشرها داخل المدارس بأسماء المعلمين، والجداول للمواد.

الثلاثاء 2 مايو

وزير التربية والتعليم يعقد اجتماعًا مع قيادات مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بمحافظة مطروح، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك للاطمئنان على انضباط سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة، واستعراض الاجراءات الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسي لمختلف صفوف النقل والشهادة الإعدادية وشهادة الثانوية العامة.

وخلال الاجتماع، اطمأن الوزير على كافة استعدادات واجراءات المديرية لامتحانات نهاية العام، مشددا على ضرورة انضباط سير الامتحانات، وعدم السماح بأي حالات غش.

الأربعاء 3 مايو

أدلى وزير التربية والتعليم عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية حول التيسيرات المقدمة للطلاب المصريين العائدين من دولة السودان الشقيقة.

وأوضح الدكتور رضا حجازى أنه فور وقوع الأحداث أصدر قرارا بتأجيل امتحانات الثانوية للبعثة المصرية فى السودان، كما تم السماح للطلاب المتواجدين ضمن البعثة المصرية بالسودان والمقيدين بالصف الثالث الثانوي، بإمكانية أداء امتحانات الثانوية العامة فى مصر، والتأجيل لدخول أداء هذه الامتحانات بالدور الثاني، مع التأكيد على أنهم سيحصلون على الدرجة الفعلية لنتيجة امتحاناتهم.

الأربعاء 3مايو

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرًا صحفيًا؛ لتوضيح الرؤى المستقبلية واستعراض الجهود والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في ضوء الاستعدادات لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة 2022 – 2023 والتي تنعقد 12 يونيو المقبل.

واستعرض وزير التربية والتعليم آليات وإجراءات الوزارة استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة 2022 – 2023 وأكد أن الوزارة حرصت على اتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى الاستعداد المبكر لامتحانات الثانوية العامة والتيسير على أبنائنا الطلاب وطمأنتهم لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، ومراعاة المستويات المعرفية للطلاب عند إعداد مواصفات الورقة الامتحانية، وتدريب ۳۰۰ ألف من معلمي المرحلة الثانوية على إعداد أسئلة الامتحانات بالنظام الجديد.

كما أكد الوزير أن تصحيح الامتحانات إلكترونيًا في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric، وأن إجراء تعديلات لعدد ونوع الأسئلة في كل مادة دراسية يهدف لمنح الطالب الفرصة والوقت الكافي للإجابة والمراجعة، كما استعرض الإجراءات مشددة لمكافحة الغش في الامتحانات وتطبيق القرارات الوزارية المنظمة لمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والسماح للطالب بالاطلاع على صورة كراسة الأسئلة وصورة البابل شيت الخاص به عند التظلم.

الخميس ٤ مايو

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عددًا من التعليمات الهامة المنظمة لأداء الامتحانات الإلكترونية لطلاب "ابناؤنا في الخارج" للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

وتتضمن التعليمات أن يتاح للطلاب الدخول لمنصة الامتحانات الإلكترونية من خارج جمهورية مصر العربية فقط، من خلال الرابط التالي:

‏https://exam.abroad.moe.gov.eg/

كما تتضمن التعليمات التوجيه بنشر دليل الاستخدام الخاص بتأدية الامتحانات لكل مرحلة على الموقع الرسمي لمنصة "أبناؤنا في الخارج" https://sabroad.emis.gov.eg/،

الخميس ٤ مايو

وزير التربية والتعليم يستعرض جهود ورشة عمل لجنة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية والتي عقدتها الوزارة على مدار أيام متتالية لصياغة الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية وفقًا لنظام التعليم الجديد بدعم من منظمة "يونيسف.

وأكد الدكتور رضا حجازي على ضرورة بناء مناهج على أسس علمية وبشكل مخطط ومدروس، مضيفا أن هذه الورشة هدفها صياغة رؤية الوزارة للإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية والتركيز على المفاهيم الكبرى وفقًا للمعايير الدولية والعالمية في تصميم المناهج بما يتناسب مع متطلبات العصر.