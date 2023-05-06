بتلاوة قرآنية.. إمام مصرى يفتتح جلسات «الشيوخ والنواب» بـ إلينوى الأمريكية

جدة - نرمين السيد - افتتح الشيخ الأزهرى المصرى، حسن مصطفى على، إمام مركز مكة الإسلامى، بشيكاغو، جلسة مجلس الشيوخ ثم جلسة مجلس النواب لولاية إلينوى الأمريكية، بآيات من القرآن الكريم، ثم الدعاء بالتوفيق والسداد لتحقيق العدل والسلام.





جاء ذلك ضمن فعاليات يوم التواصل مع ممثلى الولاية من قِبل مجلس المؤسسات الإسلامية فى شيكاغو وضواحيها؛ حيث يذهب أكثر من 200 مشارك من المجتمع المسلم للتحدث مع ممثليهم فى الولاية عن قضايا تهمهم فى حياتهم، والحث على سن القوانين التى تهمهم مع الملايين من سكان الولاية.

وقال الشيخ حسن على: للمرة الثانية - بفضل الله - دعيت إلى افتتاح جلسات مجلسى الشيوخ والنواب، فاستفتحت بقراءة قوله تعالى من سورة المائدة: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ". ثم ترجمتها إلى الإنجليزية، وأكملت بالدعاء للأعضاء والنواب، المشرعين وصناع القرار، بالهداية والتوفيق لإقامة العدل والسلام وخدمة الناس.

بدأ اليوم بإفطار مع بعض أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أعقبه مؤتمرًا صحفيًا، للحديث عن الفعاليات.

ثم عقد اجتماعات خاصة مع حاكم الولاية، ورئيس مجلس النواب، وأعضاء من مجلس الشيوخ.