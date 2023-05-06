الخشت يفتتح مستشفى كلية طب الأسنان وتطوير مبنى فرع الجامعة بالشيخ زايد

جدة - نرمين السيد - يفتتح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الفم والأسنان، غدًا الأحد، مستشفى طب الأسنان التعليمى وتطويرات مبنى الكلية بفرع الجامعة بالشيخ زايد، بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى.





وقال الدكتور محمد الخشت، إنه سيتم خلال فعاليات الافتتاح، إطلاق الحملة القومية للكشف المُبكر لسرطان الفم والوجه والفكين، وتدشين التحول الرقمى الكامل للكلية لربط المرضى المترددين بمبنى الكلية الرئيس بمبنى الشيخ زايد حيث يمكن للمرضى التسجيل واستكمال العلاج بأى من مبانى الكلية المختلفة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن المستشفى الجديد ستضم تخصصات طب الأسنان، كما تضم عيادات مُجهزة بأحدث الأجهزة الطبية ومعامل مجهزة بنماذج المحاكاة للفم والوجه والفكين لتدريب الطلاب عليها، كما تضم المستشفى 10 وحدات بعيادة العلاج الاقتصادى، بالإضافة إلى 3 وحدات لعلاج المرضى من ذوى الهمم، وذلك من خلال نخبة متميزة من أطباء الأسنان.

ومن جانبه، قال الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الفم والأسنان، إن التوسع فى إنشاء مستشفى طب الأسنان بفرع الجامعة بالشيخ زايد يأتى نتيجة تزايد الإقبال على الدراسة بجامعة القاهرة لتقدمها المتميز داخل التصنيفات الدولية المرموقة، ولكى تتمكن الكلية أيضًا من استقبال عدد أكبر من الطلاب الوافدين، وزيادة نسبة القبول لطلاب الدراسات العليا لتلبية احتياجات سوق المجتمع المحلى والدولى.

وأوضح عميد كلية طب الأسنان، أن المستشفى تضم وحدة متقدمة للخلايا الجذعية وهندسة الأنسجة؛ تعمل على ربط العلوم الأساسية لبيولوجيا الخلايا الجذعية بالتجارب والتطبيقات السريرية، مضيفًا أن وحدة هندسة الخلايا الجذعية بها مقياس الطيف الضوئى للصفائح الدقيقة لإجراء اختبار الامتصاص المناعى المرتبط بالأنزيم (ELISA) وهو أساس معظم الاختبارات التشخيصية الطبية الحديثة على البشر والحيوانات ويسمح هذا الجهاز للباحثين بقياس الحمض النووى الريبوزى والبروتينات.

جدير بالذكر أن مستشفيات جامعة القاهرة شهدت خلال الفترة الأخيرة عمليات تطوير وتحديث شاملة على كافة المستويات من أجل تقديم خدمة طبية متميزة على أعلى مستوى وبالمجان للمرضى، ويشمل مشروع تطوير مستشفيات جامعة القاهرة، مستشفيات قصر العينى، ومستشفيات الأطفال أبوالريش المنيرة واليابانى، والمجمع الطبى الجديد بالجامعة الدولية، ومستشفى طب الأسنان، والمنيل التخصصى، والمعهد القومى للأورام، ومستشفى ثابت ثابت لعلاج الأمراض المتوطنة، بالإضافة إلى المعهد القومى للأورام الجديد 500500.